Bergüzar Korel'den erkek şarkıları

‘Aykut Gürel presents Bergüzar Korel 2’ adlı albüm dün, müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Korel albümde Levent Yüksel, Özdemir Erdoğan, Sezen Cumhur Önal, Mazhar Alanson ve Mustafa Sandal gibi ünlü erkek sanatçıların eserlerini caz türünde yeniden yorumladı. Aykut Gürel’in müzik direktörlüğünde hazırlanan albümde “Hasret”ten “Benim Bütün Dualarım Seninle”ye, “Son Mektup”tan “Suç Bende”ye kadar bir döneme damga vuran ikonik şarkılar yer alıyor.