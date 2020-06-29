Bergüzar Korel'den Cardi B'ye esprili gönderme: Kimin kocası bu!

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıkmıştı. Türk takipçilerinin soruları üzerine diziyi sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getiren Cardi B, 'Günde beş bölüm izliyorum, Hürrem Sultan neden değişti' diye sormuştu.

BERGÜZAR'DAN ESPRİLİ GÖNDERME

Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye devam eden Cardi B, dün akşam Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaştı. Cardi B'nin paylaşımına Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.

Otomobil kullanırken eşinin tanıtım afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan 'Kimin kocası bu' şarkısıyla Cardi B. ye esprili bir göndermede bulundu.

Korel bir sonraki paylaşımına da 'Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık' mesajını yazıp gülücük emojisi koydu.





