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Haber Giriş: 29.06.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

Bergüzar Korel'den Cardi B'ye esprili gönderme: Kimin kocası bu!

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Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, 2014 yılında final yapan ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinin hayranı çıktı. Günde beş bölüm izlediğini söyleyen ünlü şarkıcıya Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Cardi B'nin sosyal medya paylaşımıyla Muhteşem Yüzyıl fanı olduğu ortaya çıkmıştı. Türk takipçilerinin soruları üzerine diziyi sıkı bir şekilde takip ettiğini dile getiren Cardi B, 'Günde beş bölüm izliyorum, Hürrem Sultan neden değişti' diye sormuştu.

BERGÜZAR'DAN ESPRİLİ GÖNDERME
Muhteşem Yüzyıl dizisini izlemeye devam eden Cardi B, dün akşam Halit Ergenç'in canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman karakterini paylaştı. Cardi B'nin paylaşımına Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den esprili bir gönderme geldi.

Otomobil kullanırken eşinin tanıtım afişine denk gelen Korel, sosyal medyada fenomen olan 'Kimin kocası bu' şarkısıyla Cardi B. ye esprili bir göndermede bulundu.

Korel bir sonraki paylaşımına da 'Aşkım dur Allah'ını seversen, zaten ortalık karışık' mesajını yazıp gülücük emojisi koydu.

Bergüzar Korelden Cardi Bye esprili gönderme: Kimin kocası bu


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