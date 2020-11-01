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Haber Giriş: 01.11.2020 - 13:42 | Son Güncelleme:

Bergüzar Korel tiyatro oyununu iptal etti

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Bergüzar Korel tiyatro oyununu iptal etti
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Tiyatro oyunu için öğle saatlerinde AVM içerisinde bulunan DasDas Sahne'ye gelen Bergüzar Korel, dakikalar sonra İzmir'deki deprem haberini alınca, oyunu iptal etme kararı aldı.

Bergüzar Korel, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Tiyatro oyunu için DasDas Sahne'ye gelen oyuncu, İzmir'deki depremden sonra oyunu iptal etme kararı aldı.

Çıkarken bir hayli üzgün olduğu gözlenen Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da İzmir depremi sebebiyle üzgün olduklarını ve bu şartlarda oyunun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Bergüzar Korel tiyatro oyununu iptal etti


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