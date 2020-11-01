Bergüzar Korel tiyatro oyununu iptal etti

Bergüzar Korel, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi. Tiyatro oyunu için DasDas Sahne'ye gelen oyuncu, İzmir'deki depremden sonra oyunu iptal etme kararı aldı.

Çıkarken bir hayli üzgün olduğu gözlenen Korel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla da İzmir depremi sebebiyle üzgün olduklarını ve bu şartlarda oyunun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.





