Bergüzar Korel reklam kuralını deldi

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada reklam kuralını SMA hastası çocuklar için deldi.

SMA Hastası çocuklara yardım etmek için iyi kalpli markalara seslenen Bergüzar Korel, “sizin reklamınızı yapacağım ve siz de bunun karşılığında yardım bekleyen bu hasta çocuklara bağışta bulunacaksınız” dedi.