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Haber Giriş: 30.07.2020 - 17:56,Son Güncelleme:

Bergüzar Korel reklam kuralını deldi

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Bergüzar Korel reklam kuralını deldi
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Sosyal medya hesabından reklam yapmayan oyuncu Bergüzar Korel, reklam yasağını onlar için deldi. Bergüzar Korel, SMA hastası çocuklar için iyi kalpli markalara seslendi.

Oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medyada reklam kuralını SMA hastası çocuklar için deldi.

SMA Hastası çocuklara yardım etmek için iyi kalpli markalara seslenen Bergüzar Korel, “sizin reklamınızı yapacağım ve siz de bunun karşılığında yardım bekleyen bu hasta çocuklara bağışta bulunacaksınız” dedi.

 

 

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