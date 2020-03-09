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Haber Giriş: 09.03.2020 - 10:17,Son Güncelleme:/

Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu... İşte bebeğin adı!

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Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu... İşte bebeğin adı!
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2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu.

Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift , 3.5 kg 51 cm boyundaki  erkek bebeğine “Han“ adını verdi.

Doğum sırasında eşi Bergüzar Korel’i yalnız bırakmayan Halit Ergenç duygu dolu anlar yaşadı.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti...

 

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