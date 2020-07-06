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Haber Giriş: 06.07.2020 - 17:26,Son Güncelleme:

Bergüzar Korel kendi haberini yaptı: Doğum kilolarını veremedi, selülitleri dikkat çekti

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Bergüzar Korel kendi haberini yaptı: Doğum kilolarını veremedi, selülitleri dikkat çekti
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Kısa bir süre önce Han adını verdikleri ikinci bebeğini dünyaya getiren Bergüzar Korel, henüz doğum kilolarından kurtulamadı. Ama yeni görüntüsüyle barışık olduğunu ifade etmek için de ilginç bir Instagram paylaşımı yaptı.

37 yaşındaki Korel, yeşil bikinisiyle çekilen pozlarını Instagram sayfasında paylaştı.  

Bergüzar Korel kendi haberini yaptı: Doğum kilolarını veremedi, selülitleri dikkat çekti

Korel, paylaşımında fotoğraflarıyla birlikte şu satırlara yer verdi: " Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti! 4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı. Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel’in saklanma çabaları ise işe yaramadı."

Bergüzar Korel kendi haberini yaptı: Doğum kilolarını veremedi, selülitleri dikkat çekti

"Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel’in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı."

Bergüzar Korel kendi haberini yaptı: Doğum kilolarını veremedi, selülitleri dikkat çekti

"Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel’i görenler “eski halinden eser yok” demekten kendilerini alamadılar. Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel’in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz."

Korel paylaşımını "Sizleri yormak istemedim. İyi yazlar olsun" diyerek bitirdi. 

2009'da evlenen Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'in Ali adında 10 yaşında bir oğulları daha bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

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