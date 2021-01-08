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Haber Giriş: 08.01.2021 - 15:34 | Son Güncelleme:

Bergüzar Korel, çocukluğunun 'hikayesini' yazdı: 'Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum'

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Bergüzar Korel, çocukluğunun 'hikayesini' yazdı: 'Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum'
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Güzel oyuncu Bergüzar Korel, çocukluk ve hatta bebeklik yıllarından seçtiği fotoğraflarıyla sosyal medya takipçilerine kısaca hayat hikayesini anlattı. Instagram sayfasındaki 'hikayeler' bölümünde bebekliğinden, ilkokula başladığı günden, mezuniyetinden fotoğraflar paylaştı Korel. Her birine de o günleri anlatan küçük notlar yazdı.

İşte Bergüzar Korel'in kendi satırlarıyla paylaştığı o kareler.

Bergüzar Korel, çocukluğunun hikayesini yazdı: Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum
ÇİÇEKLERİN AYNI RENK OLMASI?
Korel'in paylaşımları yıllar öncesinden gelen bu fotoğrafla başlıyor. Yazdığı not ise şöyle: "Ayakkabılarım? Çoraplarım ve gömleğimdeki çiçeklerin aynı renk olması?"
Bergüzar Korel, çocukluğunun hikayesini yazdı: Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum
OKUL, DÜNYANIN EN EĞLENCELİ YERİ 
Korel'in ilkokul yıllarından bir kare. Bunda da şunları yazdı: "Bu çantam ve beslenmeme o kadar bayılıyorum ki! Kokusunu bile hatırlıyorum. Birinci sınıfın ilk günü, aşırı mutluyum. Çünkü sosyallik ve çok arkadaş. Ağlayanları asla anlamamıştım. Okul dünyanın en eğlenceli yeriydi."
Bergüzar Korel, çocukluğunun hikayesini yazdı: Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum
SİNEMANIN KARANLIK ZAMANLARI
Korel, yıllar öncesinden gelen bu paylaşıma da şunları yazdı: "Sinemanın karanlık zamanları, iç yok güç yok. Babam gelinlik yapıyordu annem ile birlikte. Dantelle boncuklar... Böyle çocukluk tuvaletleri vardı, çok beğeniyordum ama utanıyordum, diyemiyordum. Sonra okuma bayramında prenses oldum da giyebildim. Bir kere de evde giydim sonra. Ama sobaya yapıştı eteğim, eteği kurtarayım derken kolumu yapıştırdım sobaya. Günlerce sakladım, annem görmesin, kızmasın diye. Acısı hala aklımda. Yanımdaki arkadaşımın adı Lale, sınıfın en çalışkanı, en akıllısı. Birinci sınıf okuma bayramı."
Bergüzar Korel, çocukluğunun hikayesini yazdı: Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum
DİZLERİM YARA BERE
Türk sinemasının usta oyuncularından biri olan ve 2005 yılında hayatını kaybeden babası Tanju Korel'le dans ederken çekilen bu fotoğrafını da "Beşinci sınıf mezuniyetim. Ayşağımda mus çorap var, kendimi balerin sanıyorum. Ama dizlerim o kadar kara ve yara bere ki çoraptan bile görünüyor. O kaküllerim, mezuniyetim için kesilmişti. Fön filan çektirmiştim. Offf büyük heyecan! Ellerimin, babamın ellerinin arasında kaybolduğunu bir de yakama Galatasaray rozetini taktığımı hatırlıyorum" notuyla paylaştı.
Bergüzar Korel, çocukluğunun hikayesini yazdı: Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum
BU KOLTUKLAR HALA DURUYOR
Korel'in bir başka bebeklik fotoğrafı. Annesi Hülya Darcan'ın kucağında otururken çekilen bu poza da "Anneannemin evi. Bu koltuklar hala duruyor. Tipim için yorumum yok. Canım ailem iyi insanlarmış" diye yazdı.
Bergüzar Korel, çocukluğunun hikayesini yazdı: Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum
DAYANAMADIM, SAHNEYE ÇIKTIM
Bergüzar Korel, ilk gençlik yıllarında org başında çekilen bu fotoğrafa "Ve tabii ki dayanamayıp kendimi yine sahneye atıp orga kapmışım" notunu yazdı.
Bergüzar Korel, çocukluğunun hikayesini yazdı: Çok beğeniyordum ama; utanıyordum, diyemiyordum
'RÖNK CÖNSÖYÖTÇÜLÜĞÜ YOPMO BÖRGÖZAR'
Korel bir başka paylaşımında da henüz bebekken babası Tanju Korel'in kucağında oturuyor. Mavi bir tulum giydiği bu pozuna şunları yazdı Korel: "Acaba erkek mi istiyorlardı? Japon'muşum onu anladım da bu güzel hafif (!) tombul kız bebeğe neden mavi eşofman? 'Rönk cönsöyötçülüğü yapma Börgözar"

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