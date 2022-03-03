'Bergen' filminin galası yapıldı

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Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu filimi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filimin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar. Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri" dedi.

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'BİR KADININ VAR OLUŞ HİKEYESİNİ GÖRECEĞİZ'

Erdal Beşikcioğlu da, "Kadının var oluş hikayesini göreceğiz biz bu filimde. Benim için değerliydi. Ferah'la beraber Bergen gibi bir karakterin hayata dönmesi, tekrar onu anlamak, yaptığı eserleri tekrar izleyici ve dinleyici ile buluşturmak çok önemliydi. Bergen kendi içinde bir akademisyen, arabeskle klasik müziği birbirine harmanlayan kişidir. Ferah filmde bunu çok güzel yansıttı. Geçmişte keyif alacağım işlerden biri oldu. Biz ne sevmesini ne de âşık olmasını adam gibi yapıyoruz. Âşık olmak eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor" diye konuştu.