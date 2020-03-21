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Haber Giriş: 21.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Berfu Yenenler'den Eser Yenenler'e temizlik çağrısı

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Berfu Yenenler'den Eser Yenenler'e temizlik çağrısı
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Berfu Yenenler, koronavirüsten korunmak amacıyla oğlu Kuzey ve eşi Eser Yenenler’le birlikte yaşadığı evi sık sık temizliyor.

 Eşinden de yardım alan Berfu Yenenler, önceki gün bu kareyi “Karantina günlerinde kocaları göreve davet ediyoruz” notuyla paylaştı.

Geçen ekim ayında anne olan Berfu Yenenler, eve kapandığı bu süreçte spora da başladı: “Evde six pack’lerim erimeye başladı. Bugün itibarıyla spora başlıyorum.”

Berfu Yenenlerden Eser Yenenlere temizlik çağrısı

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