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Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a ağır gönderme!

#Berfu Yenenler#Demet Akalın#Eser Yenenler
Berfu Yenenlerden Demet Akalına ağır gönderme

Demet Akalın sosyal medya hesabından Eser ve Berfu Yenenler'in videosunu paylaşan bir Instagram hesabına "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı. Berfu Yenenler'den Demet Akalın'a yanıt gecikmedi.

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 "ZORLA GÜNDEMDE KALMA ÇABASI"

Bir sosyal medya hesabı Berfu ve Eser Yenenler çiftinin çektikleri içeriği "Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yazarak paylaştı. Akalın paylaşıma, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ay" yorumunu yaptı.

Berfu Yenenlerden Demet Akalına ağır gönderme

BERFU YENENLER'DEN AĞIR CEVAP!

Akalın'ın bu mesajı Berfu Yenenler'i kızdırdı. Sosyal medya hesabından Demet Akalın'ın 'buharlı ütü' paylaşımını ti'ye alan ve tashihli mesaj yayınlayan Yenenler "Use it (Kullan)" yazan beyin şeklindeki lambadan 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus" notuyla gönderme yaptı.

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Berfu Yenenlerden Demet Akalına ağır gönderme

"300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU"

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu ekledi.

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın sepetine 3 adet eklediği için fiyatın 940 liraya çıktığı anlaşılmıştı.

Berfu Yenenlerden Demet Akalına ağır gönderme

'ESER'İ SEVMİYORUM' DEMİŞTİ

Demet Akalın yıllar önce Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın sunduğu programa katılmıştı. Programa çıkmadan önce Eser Yenenler, popçunun kuliste yazan Demet Akalın yazısını kaldırdı. Bu olaydan sonra Demet Akalın ve Eser Yenenler'in yıldızı hiç barışmadı. Üstelik Demet Akalın her fırsatta 'Eser'i sevmiyorum, sevmeyeceğim de' diyerek tepkisini dile getiriyor.

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