Berfu Yenenler ve Pelin Kaya arasında replika tartışması: Replika ne demek?

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Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde kırmızı bir elbise tercih eden Berfu Yenenler’in ayakkabıları çok konuşuldu. Moda ve Sosyete programı ile tanınan Pelin Kaya, Berfu Yenenler'in ayakkabısının "replika" olması nedeniyle “ Ayakkabı seçiminde ise dünyayı kasıp kavuran kristalli Mach&Mach ayakkabıların kopyasını tercih etmesi üzücü" yorumunu yaptı. Berfu Yenenler, eleştiriye sessiz kalmayınca ikili hikayeler bölümünden birbirlerine göndermede bulundu. İşte ikili arasında yaşanan diyaloglar:

PELİN KAYA: "Berfu Yenenler'in Raşit Bağzıbağlı imzalı elbisesi kırmızı halıdan ziyade yazlık bir parti elbisesi. Ayakkabı seçiminde ise dünyayı kasıp kavuran kristalli Mach&Mach ayakkabıların kopyasını tercih etmesi üzücü"

BERFU YENENLER:

"Bunu gördüm ve gerçekten çok güldüm. Çok tatlısınız. Ama tabi ki sadece 1 kez giyeceğim bir şeye 25 bin lira vermek istemedim. Tahmin edersiniz ki bir anne olarak kazandığım parayı daha doğru şekilde harcamayı tercih ediyorum. Sanmıyorum ki bu beni kötü ya da kalitesiz yapsın. Zaten her marka her gün çok benzer ürünler üretiyor. Hepimizde kullanıyoruz. Bunda yanlış ne var çözemedim."

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PELİN KAYA: "Madem sorun pahalılık o zaman keşke replika, çakma sektörünü savunacağınıza uygun fiyatlı bilinmedik bir modeli tercih etseydiniz. Bu şuna benziyor, eşinizin filmlerinin daha uygun fiyatlı korsan kasetleri çıkıyor ve siz aynı bu tatlılıkla ama bu beni kötü ve kalitesiz yapmaz sadece mantıklı yapar diyerek korsan kaset almayı tercih ediyorsunuz."

BERFU YENENLER: "Sanırım ben bitmişim bir de eşim üzerinden prim yapılmak istenmiş. Ne kadar eski ne kadar kolay bir yol. Şunun iyi ayırt edilmesini isterim bir sanat eserinin çalınmasıyla bir ürünün benzerinin üretilmesi aynı şey değil. Dediğim gibi günümüzde birçok marka lüks markaların neredeyse aynısını yapıyor ve bunu herkes giyiyor. Üstten konuşmanız ve güzel yorumlarınız için teşekkür eder esenlikler dilerim"

Tartışma Kaya'nın ""O 'bir ürün' dediğiniz şeye tasarım denir. İçinde yaratıcılık ve emek barındırır ve sanatın da ta kendisidir. Bu naifliğinizi gençliğinize veriyorum." sözleriyle sona erdi.





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REPLİKA NEDE DEMEK?

Kopya veya replika, herhangi bir eserin, birebir ölçüleriyle veya daha küçük ölçülerle orijinaline dayanarak kopyalanmış olan sürümü. Sahtecilik amacıyla üretilebileceği gibi orijinal ürünü korumak amacıyla onun yerine kullanılma amacıyla da da üretilebilmektedir.