Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak
Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mert dün dünyaya geldi.
Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Eser Yenenler paylaştığı bu fotoğrafa; 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' notunu düştü. İkinci kez annelik sevinci yaşayan Berfu Yenenler ise; ' Mete Yenenler 25.03.2021-13.12' mesajını paylaştı.
Anne Berfu Yenenler de bugün sosyal medya hesabında minik oğlunun fotoğrafını paylaştı ve altına "Evde artık 3 Eser olacak ♥️ Orijinal Eser, Kıvırcık Emmi Eser, Küçük Emmi Eser" notunu düştü.
Mete'nin babasına olan benzerliği dikkat çekti.