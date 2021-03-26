MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBerfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak
GeriMagazin Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 26.03.2021 - 13:27 | Son Güncelleme:

Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019 yılında evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de ekim ayında kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mert dün dünyaya geldi.

Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Eser Yenenler paylaştığı bu fotoğrafa; 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' notunu düştü. İkinci kez annelik sevinci yaşayan Berfu Yenenler ise; ' Mete Yenenler 25.03.2021-13.12' mesajını paylaştı.

Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Anne Berfu Yenenler de bugün sosyal medya hesabında minik oğlunun fotoğrafını paylaştı ve altına "Evde artık 3 Eser olacak ♥️ Orijinal Eser, Kıvırcık Emmi Eser, Küçük Emmi Eser" notunu düştü.

Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Mete'nin babasına olan benzerliği dikkat çekti.

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi