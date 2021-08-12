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Haber Giriş: 12.08.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Berfu Yenenler: Eser rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdik

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Berfu Yenenler: Eser rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdik

Yaz başında eşi ve çocuklarıyle birlikte Çeşme'ye giden Berfu Yenenler'in tatili kısa sürdü. Eser Yenenler rahatsızlanınca eylül ayında dönmeyi planlayan çift, soluğu İstanbul'da aldı.

Berfu Yenenler haberi sosyal medya hesabından duyurdu:

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Berfu Yenenler ile Eser Yenenlerden üçüncü çocuk açıklaması
Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'den üçüncü çocuk açıklaması

"Bir süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bu açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bie sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik, Çeşme'den döndük şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor. Eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte"

Berfu Yenenler: Eser rahatsızlandı, sıkıntılı günler geçirdik

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İlk doğum cahil cesaretiydi
'İlk doğum cahil cesaretiydi'

Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenenler'e 'hamileyim' şakası!Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler'e üçüncü çocuk şakası yaptı. Gebelik testini kalemle çift çizgi yapan Yenenler, eşini kandırdı!
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