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Haber Giriş: 02.01.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

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Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz
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Eser Yenenler ile 2019 yılında evlenen Berfu Yenenler, ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu.

Şimdilerde bebeğini kucağına almak için gün sayan Berfu Yenenler, belirginleşen karnı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

6 aylık hamile olan ve oğluna 'Mete' adını vermeye hazırlanan Yenenler, paylaşımına "2021 Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz" mesajını not düştü. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.

Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde yine hamilelik pozlarını Instagram'da yayınlamıştı.

25 yaşındaki Yenenler karnı burnunda pozuna, "Göbüş güncellemesi... 26+1 Mete emmisiyle karşınızdayız. Zaman ne çabuk geçiyor inanamıyorum. Sanki daha yeni Kuzey'e hamileydim ve şimdi Mete'nin doğumuna gün saymaya başlayacağım neredeyse, çok heyecanlı" notunu düşmüştü.

Berfu Yenenler: Dört kişi olmak için sabırsızlanıyoruz

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