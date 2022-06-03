Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Berfin Erdoğan yollarda

#Berfin Erdoğan#Yılmaz Erdoğan#Farah Zeynep Abdullah
Berfin Erdoğan yollarda

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

BABASININ KIZI

Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin Erdoğan önceki akşam evinin bulunduğu Cihangir’de görüntülendi. Aracını park ettiği yerden çıkarken objektife yansıyan Erdoğan, fotoğraflarını çeken muhabirlere gülümseyerek teşekkür etti. (Sayit DURMAZ)

İLK KEZ EL ELE

FARAH Zeynep Abdullah gözlerden uzak aşk yaşadığı DJ sevgilisi Efe Çelik ile ilk kez el ele görüntülendi.

Berfin Erdoğan yollarda

Oldukça neşeli gözüken ünlü çift önceki gün Nişantaşı sokaklarında Snob Magazin’in objektiflerine takıldı. Salaş giyim tarzı ve makyajsız haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, ilişkisi hakkındaki soruları “Konuşmak istemiyorum. Bana soru sormayın” diyerek yanıtlamadı. Abdullah ve Çelik ardından hızlıca bir apartmana girdi.

 SEN BAŞKASIN

Haberin Devamı

Hande Yener, yaz turnesi kapsamında önceki akşam Mascotte Ankara’da sahneye çıktı.

Berfin Erdoğan yollarda

Ünlü popçu konserinde sarıya boyattığı saçları ve siyah sahne kostümüyle dikkat çekti. Yener, kendisine “Sen başkasın” diye seslenen Ankaralı hayranına teşekkür etti.

BURAK DA NFT İŞİNE GİRDİ

Burak Özçivit’in 3 gün öncesinden sosyal medya hesabında geri sayım yaptığı sürprizi, NFT projesi çıktı.

Berfin Erdoğan yollarda

“Kong Warriors Fight Club” adlı proje kapsamında özel bir NFT koleksiyonu hazırlandı. 9 bin 977 adetle sınırlı NFT koleksiyonu, çeşitli VIP ayrıcalıklar sunacak. Koleksiyon için hazırlanan Kong karakterlerinden alanlar, etkinliklere ünlü isimlerle birlikte katılma ve Kong WFC oyununa erişme gibi imkanlara sahip olacak.

İTALYA'DA EVLENECEĞİZ

Burcu Esmersoy önceki gün The Ritz-Carlton İstanbul’da bir lansman düzenledi. Davete sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

Haberin Devamı

Berfin Erdoğan yollarda

Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan sunucu, düğünü yaz sonu yurtdışında yapacaklarını açıkladı: “Tarihten önce yerine karar vermeye çalışıyoruz. Evlenme teklifini İtalya’da aldım, aynı yerde olabilir.” (Behlül AYDIN)

100. OYUN KUTLAMASI

Yönetmenliğini Hira Tekindor’un, yapımını ID İletişim’in üstlendiği, Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” önceki akşam Alan Kadıköy’de 100. kez kapalı gişe sahnelendi.

Berfin Erdoğan yollarda

20 bini aşkın seyirciye ulaşan oyun pasta kesildi. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen oyun, Tekindor’un performansıyla yeni sezonda da seyircisiyle buluşacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berfin Erdoğan#Yılmaz Erdoğan#Farah Zeynep Abdullah

BAKMADAN GEÇME!

Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp
Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere atış alanı tehciri

Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere 'atış alanı' tehciri

#Batı Şeria
Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp
Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere atış alanı tehciri

Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere 'atış alanı' tehciri

#Batı Şeria
Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp