Berfin Erdoğan yollarda

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BABASININ KIZI

Yılmaz Erdoğan’ın kızı Berfin Erdoğan önceki akşam evinin bulunduğu Cihangir’de görüntülendi. Aracını park ettiği yerden çıkarken objektife yansıyan Erdoğan, fotoğraflarını çeken muhabirlere gülümseyerek teşekkür etti. (Sayit DURMAZ)

İLK KEZ EL ELE

FARAH Zeynep Abdullah gözlerden uzak aşk yaşadığı DJ sevgilisi Efe Çelik ile ilk kez el ele görüntülendi.

Oldukça neşeli gözüken ünlü çift önceki gün Nişantaşı sokaklarında Snob Magazin’in objektiflerine takıldı. Salaş giyim tarzı ve makyajsız haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, ilişkisi hakkındaki soruları “Konuşmak istemiyorum. Bana soru sormayın” diyerek yanıtlamadı. Abdullah ve Çelik ardından hızlıca bir apartmana girdi.

SEN BAŞKASIN

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Hande Yener, yaz turnesi kapsamında önceki akşam Mascotte Ankara’da sahneye çıktı.

Ünlü popçu konserinde sarıya boyattığı saçları ve siyah sahne kostümüyle dikkat çekti. Yener, kendisine “Sen başkasın” diye seslenen Ankaralı hayranına teşekkür etti.

BURAK DA NFT İŞİNE GİRDİ

Burak Özçivit’in 3 gün öncesinden sosyal medya hesabında geri sayım yaptığı sürprizi, NFT projesi çıktı.

“Kong Warriors Fight Club” adlı proje kapsamında özel bir NFT koleksiyonu hazırlandı. 9 bin 977 adetle sınırlı NFT koleksiyonu, çeşitli VIP ayrıcalıklar sunacak. Koleksiyon için hazırlanan Kong karakterlerinden alanlar, etkinliklere ünlü isimlerle birlikte katılma ve Kong WFC oyununa erişme gibi imkanlara sahip olacak.

İTALYA'DA EVLENECEĞİZ

Burcu Esmersoy önceki gün The Ritz-Carlton İstanbul’da bir lansman düzenledi. Davete sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.

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Nazım Akmandil ile evlilik kararı alan sunucu, düğünü yaz sonu yurtdışında yapacaklarını açıkladı: “Tarihten önce yerine karar vermeye çalışıyoruz. Evlenme teklifini İtalya’da aldım, aynı yerde olabilir.” (Behlül AYDIN)

100. OYUN KUTLAMASI

Yönetmenliğini Hira Tekindor’un, yapımını ID İletişim’in üstlendiği, Zerrin Tekindor’un tek kişilik oyunu “Toz” önceki akşam Alan Kadıköy’de 100. kez kapalı gişe sahnelendi.

20 bini aşkın seyirciye ulaşan oyun pasta kesildi. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleminden çıkan, çok kişiyle kesişen oyun, Tekindor’un performansıyla yeni sezonda da seyircisiyle buluşacak.

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