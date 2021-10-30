Beren Saat'ten Kenan Doğulu konserine damga vuran dans

Kenan Doğulu dün akşam Volkswagen Arena'da konser verdi. Doğulu, konseri izlemeye gelenlere müzik ziyafeti yaşattı.
Konsere damga vuran ise Beren Saat'in dansı oldu.
Kenan Doğulu, kendisini izleyen eşi Beren Saat'i sahneye aldı.
'Aşk ile Yap' şarkısını söyleyen Kenan Doğulu, eşi ile dans etti.
Çiftin romantik anları sosyal medyada paylaşıldı.
Geçtiğimiz yıllarda boşanma haberleri ile gündeme gelen ikili, zor günler bitti mesajı verdi.
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