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Haber Giriş: 25.05.2020 - 07:17,Son Güncelleme:

Beren Saat'in Kenan Doğulu'ya yaptığı jest olay oldu

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Beren Saat'in Kenan Doğulu'ya yaptığı jest olay oldu
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‪Beren Saat, 31 Mayıs'ta 45 yaşına basacak olan Kenan Doğulu’ya jest yaptı. Saat, eşinin doğum günü için aşk şiiri yazdı.

Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu'yu büyük bir jest geldi. 2. Sayfa'nın haberine göre; 31 Mayıs'ta doğum günü olan Kenan Doğulu'ya eşi Beren Saat, aşk şiiri yazdı. Güzel oyuncunun yazdığı şiiri Kenan Doğulu da besteledi.

Ünlü oyuncu, Doğulu'nun geçen yıl ki doğum gününde "Oyun arkadaşımı kaybettim" şeklindeki sözleriyle çok konuşulmuştu.

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