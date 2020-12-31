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Haber Giriş: 31.12.2020 - 11:25 | Son Güncelleme:

Beren Saat: Yeni yılda Kenan'la birlikteyim!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Beren Saat: Yeni yılda Kenan'la birlikteyim!
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Son olarak Atiye dizisinde rol alan Beren Saat dün akşam Etiler’de objektiflere yansıdı.

Trafikte görüntülenen Beren Saat, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Keyifli olduğu görülen Saat, “Yılbaşı akşamı evimizde geçireceğiz Kenan ile” dedi. Yeni yıl dileğinde de bulunun güzel oyuncu, “Yeni yıldan sadece sağlık diliyorum” ifadelerini kullandı.

Beren Saat: Yeni yılda Kenanla birlikteyim

SORUNLAR AŞTILAR

Bir dönem boşanacakları haberleriyle sık sık gündeme gelen Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliklerindeki sıkıntıları aştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Saat'in 'sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı...' mesajı günlerce konuşulmuştu.

Beren Saat: Yeni yılda Kenanla birlikteyim

Yaz aylarının belli bir bölümünü geçiren çiftin evleri ayırdığı iddia edilmişti.

 

 

 

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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