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Beren Saat ve Melisa Şenolsun, Nişantaşı sokaklarında
Beren Saat ve Melisa Şenolsun önceki gün Nişantaşı’nda bir dijital platform için çekilen dizilerinin setinde görüntülendi.
Saat, karakterine uygun salaş bir kıyafet giyerken, Şenolsun’un da bornozu andıran kostümüyle sokaklarda yürüdü. Oyuncu ve set çalışanları için masraftan kaçınmayan yapım şirketi, 9 karavan, bir ambulans dahil olmak üzere toplamda 18 arabayı Nişantaşı’ndaki bir okulun bahçesinde hazır bulundurdu.
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