Beren Saat ve Melisa Şenolsun, Nişantaşı sokaklarında

Saat, karakterine uygun salaş bir kıyafet giyerken, Şenolsun’un da bornozu andıran kostümüyle sokaklarda yürüdü. Oyuncu ve set çalışanları için masraftan kaçınmayan yapım şirketi, 9 karavan, bir ambulans dahil olmak üzere toplamda 18 arabayı Nişantaşı’ndaki bir okulun bahçesinde hazır bulundurdu.











