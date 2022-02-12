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Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

#Beren Saat#Kenan Doğulu#Bergen
Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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 Zorlu PSM’nin yeni programı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı”nın ilk konuğu Kenan Doğulu oldu. Çekimler önceki akşam Touché’de yapıldı. Doğulu, eşi Beren Saat’le salona girerken görüntülendi. Çift, “Çok geç kaldık, program başlamak üzere” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

KANDIRDIM DÜETİ

Programı izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz, Burcu Esmersoy ve Şevket Çoruh da vardı. Bir ara sahneye çıkan Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ile birlikte “Kandırdım” şarkısında seslendirdi. (Sayit DURMAZ)

Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

Asya Hanım izin verdi

2020 yılında Didem Dayıcıoğlu’yla evlenen ve aynı yıl babalık sevinci yaşayan Necip Memili, önceki gün minik kızı Asya ile Bebek’teydi.

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Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

Muhabirler fotoğraf çekmek isteyince, Necip Memili kızından izin istedi: “Önce Asya Hanım’dan izin almamız lazım, poz verelim mi kızım?” ( Behlül AYDIN)

Sinan’dan kulise çiçek

Burcu Kıratlı’nın rol aldığı “Her Aşk Biraz Komiktir” oyununun prömiyeri önceki akşam Trump Sahne’de yapıldı. Boşanmak üzere olduğu eşi Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’nın kulisine çiçek gönderdi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

Ayrılık süreci hakkında konuşan Kıratlı, “Birbirimize bir düşmanlığımız ya da yaşattığımız kötü bir şey yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun” dedi. Oyuncu, “Sevgililer Günü yaklaşıyor, Sinan Bey’den bir hamle gelirse barışır mısınız?” sorusuna ise olumsuz yanıt vermedi, “Bilmiyorum” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Acıların kadını Bergen

‘Acıların kadını’ lakaplı sanatçı Bergen’in hayatını konu alan “Bergen” filminin yeni fragmanı yayınlandı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

Eşi tarafından yüzüne kezzap atılan ve bir gözünü kaybeden Bergen’in yaşadığı o dehşet anlarına da fragmanda yer verildi.

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Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez’in de yer aldığı yapım,4 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

Bergen’in yüzüne kezzap atan, daha sonra onu kurşun yağmuruna tutarak öldüren eşi Halis Serbest’i filmde Erdal Beşikçioğlu canlandırdı. Filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.

 

 

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#Beren Saat#Kenan Doğulu#Bergen

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