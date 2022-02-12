Beren Saat ve Kenan Doğulu program çekimlerine el ele geldi

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Zorlu PSM’nin yeni programı “Can Şengün ile Sıkı Fıkı”nın ilk konuğu Kenan Doğulu oldu. Çekimler önceki akşam Touché’de yapıldı. Doğulu, eşi Beren Saat’le salona girerken görüntülendi. Çift, “Çok geç kaldık, program başlamak üzere” diyerek soruları yanıtsız bıraktı.



KANDIRDIM DÜETİ



Programı izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz, Burcu Esmersoy ve Şevket Çoruh da vardı. Bir ara sahneye çıkan Cem Yılmaz, Kenan Doğulu ile birlikte “Kandırdım” şarkısında seslendirdi. (Sayit DURMAZ)

Asya Hanım izin verdi

2020 yılında Didem Dayıcıoğlu’yla evlenen ve aynı yıl babalık sevinci yaşayan Necip Memili, önceki gün minik kızı Asya ile Bebek’teydi.

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Muhabirler fotoğraf çekmek isteyince, Necip Memili kızından izin istedi: “Önce Asya Hanım’dan izin almamız lazım, poz verelim mi kızım?” ( Behlül AYDIN)

Sinan’dan kulise çiçek

Burcu Kıratlı’nın rol aldığı “Her Aşk Biraz Komiktir” oyununun prömiyeri önceki akşam Trump Sahne’de yapıldı. Boşanmak üzere olduğu eşi Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı’nın kulisine çiçek gönderdi.

Ayrılık süreci hakkında konuşan Kıratlı, “Birbirimize bir düşmanlığımız ya da yaşattığımız kötü bir şey yok. Ama aşk bittiği zaman dost kalamıyorsun” dedi. Oyuncu, “Sevgililer Günü yaklaşıyor, Sinan Bey’den bir hamle gelirse barışır mısınız?” sorusuna ise olumsuz yanıt vermedi, “Bilmiyorum” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ)

Acıların kadını Bergen

‘Acıların kadını’ lakaplı sanatçı Bergen’in hayatını konu alan “Bergen” filminin yeni fragmanı yayınlandı.

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Eşi tarafından yüzüne kezzap atılan ve bir gözünü kaybeden Bergen’in yaşadığı o dehşet anlarına da fragmanda yer verildi.

Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay’ın yaptığı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez’in de yer aldığı yapım,4 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Bergen’in yüzüne kezzap atan, daha sonra onu kurşun yağmuruna tutarak öldüren eşi Halis Serbest’i filmde Erdal Beşikçioğlu canlandırdı. Filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor.