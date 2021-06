Beren Saat satışları patlattı!

Geçtiğimiz günlerde hem tatil hem de bir dergi çekimi için eşi Kenan Doğulu ve yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Bodrum’a giden Beren Saat’in denize girerken giydiği siyah mayo olay oldu! Mayo, ünlü stilist Deniz Marşan’ın markası Direct Message’a ait bir tasarım. Yüzde 100 geri dönüşümlü kumaştan yapılan tek omuzlu mayo, Beren Saat’in giymesiyle markanın en çok satan tasarımı haline gelmiş.





FİYATI 1650 TL

Bodrum’da rastladığım Deniz Marşan, ilgi karşısında şaşkın olduğunu anlattı. 1650 TL’ye satılan mayonun neredeyse hiç stoğu kalmamış. Siteden mayoyu alamayanlar sosyal medya üzerinden Deniz Marşan’a ulaşmaya çalışıyormuş. Saat’in asimetrik kesim tasarımı çok güzel taşıdığını söyleyen ünlü tasarımcı, “Bizim için yazın en güzel haberi bu oldu” diyor.

“Golf Challenge 2021” e yoğun ilgi

Kemer Country Club’da bu yıl ikincisi düzenlenen “Golf Challenge”, golf tutkunlarını bir araya getirdi. Üç gün süren ve yoğun ilgi gören turnuva ödül töreniyle sona erdi

Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda 10-11 ve 12 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleşti. Üç gün süren turnuvaya, golf tutkunları katıldı. Tüm gün birbirleriyle yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı.

350 DAVETLİ KATILDI

12 Haziran Cumartesi günü ödül töreni ile tamamlanan Golf Challenge’a ilgi yoğundu. Tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığı etkinliğe üç gün boyunca 350’ye yakın davetli katıldı. Dereceye giren isimlere kupalarını, Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti. Şahin Cat Men’s A kategorisinde Hasan Ceylan birinci, Ali İslamoğlu ikinci, Fehmi Zorlu ise üçüncü oldu. Şahin Cat Ladies A kategorisinde ise Ayşe Canan Ediboğlu birinci, Serra Tokar ikinci, Nayeon Lee de üçüncü oldu.



Bülent Ciritçi-Fikret Öztürk-Erhan Kamışlı-Mehmet Ziylan



Ahmet Özyazıcı-Gürkan Başeğmez-Salih Fazlıoğlu-Taner Ankara



Saniye Fazlıoğlu-Elçin Sönmez-Arda Obuz-Cengiz Işıkara



Zeynep Başkaya-Fulya Filiz-Cansen Başaran Symes



ÖZEL ÖDÜLLER

Özel ödüller de sahiplerini buldu. “Nearest to the Pin Leadies” kategorisinde Şefika Kırçuval’a, “Nearest to the Pin Men’s”de Bülent Ciritçi’ye ödülünü Saniye Fazlıoğlu verdi. “Longest Drive Ladies” kategorisinde Beyhan Benardete’ye, “Longest Drive Men’s” kategorisinde Ali İslamoğlu’na ödülünü Salih Fazlıoğlu takdim etti.



Zehra Çilinginroğlu



Beyhan Benardete-Kerem Metin-Merve Müftüoğlu



Salih Fazlıoğlu-Hasan Ceylan



Hasan Akçakayalıoğlu-Neriman Erim



Fikret Öztürk-Ayşe Canan Ediboğlu

Oğlu olacak

İş dünyasının ünlü ismi Vedat Alaton, nisan ayında 3,5 yıllık sevgilisi Seda Söğütlü ile İsviçre’nin Zürih Başkonsolosluğu’nda evlendi. Kısa süre sonra da çiftin anne-baba olacağı müjdesi ulaşmıştı. Temmuz ayında bebeklerini kucaklarına alacak olan çiftin oğlu olacak. Önceki evliliğinden bir kızı olan Alaton, bu kez erkek babası olacak. Söğütlü ise ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Bu yaz Bodrum’da



The Galliard restoran zincirlerinin sahibi Ahmet Uras, yeni konsepti Cove House’u, Yalıkavak’ta açtı. Uras, Cove House ile tek mekanda üç farklı konsepte imza atıyor. Bar kısmında Kun ile işbirliği yapılmış. Kun X Galliard Bar’da, Kun markasının sahibi Murat Kazancıoğlu ile eski dost olan Ahmet Uras bu alanda güçlerini birleştirmiş.

En büyük desteği yeni aşkı

Cemiyetin tanınmış ismi Zeynep Selvili yeniden âşık! Şubat başında, babası Haluk Selvili’yi kaybeden Zeynep Selvili, geçtiğimiz yıl zor bir yıl geçirmişti. Önce babasının kanser teşhisiyle sarsılan, sonrasında da boşanarak, bu zor süreçte ailesine destek olmak için İzmir’e giden Selvili’nin yüzü yeniden gülüyor. Uzman Psikolog olan ve verdiği öz şefkat farkındalık eğitimleriyle tanınan Selvili, bir süredir avukat Nail Gönenli ile birlikte.



Önceki gün sevgilisinin doğum gününü bir Instagram postuyla kutlayan Selvili, “Keşke babam, onun yasını tutarken bana yardımcı olan insanların hepsini tanıyabilseydi.



Özellikle de Nail’i. İyi ki varsın. Bu süreçte başka ne diyebilirdim ki... Minnetim sonsuz” diyerek aşkını ilan etti.

İtalya hep bir ağızdan “Bizim Çocuklar” diyor

Euro 2020’ye kötü başladık belki ama Mustafa Sandal’ın A Milli Takımı için hazırladığı şarkı şimdiden İtalyanların favorisi olmuş durumda! Ünlü sanatçının, Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı ile birlikte söylediği “Bizim Çocuklar” isimli şarkı, Roma barlarında en sık çalınan şarkılardan olmuş.



Türk dizileri nedeniyle bize ayrı bir sempati besleyen İtalyanlar hep bir ağızdan “Bizim Çocuklar”ı söylüyormuş.

