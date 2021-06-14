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Haber Giriş: 14.06.2021 - 07:38 | Son Güncelleme:

Beren Saat satışları patlattı!

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
Beren Saat satışları patlattı!

Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile çıktığı tatilde giydiği mayonun satışlarını patlattı! Tek omuzlu siyah mayoyu tasarlayan Deniz Marşan, ilgi karşısında şaşkın.

Geçtiğimiz günlerde hem tatil hem de bir dergi çekimi için eşi Kenan Doğulu ve yakın arkadaşı Belçim Bilgin ile Bodrum’a giden Beren Saat’in denize girerken giydiği siyah mayo olay oldu! Mayo, ünlü stilist Deniz Marşan’ın markası Direct Message’a ait bir tasarım. Yüzde 100 geri dönüşümlü kumaştan yapılan tek omuzlu mayo, Beren Saat’in giymesiyle markanın en çok satan tasarımı haline gelmiş.

Beren Saat satışları patlattı


FİYATI 1650 TL
Bodrum’da rastladığım Deniz Marşan, ilgi karşısında şaşkın olduğunu anlattı. 1650 TL’ye satılan mayonun neredeyse hiç stoğu kalmamış. Siteden mayoyu alamayanlar sosyal medya üzerinden Deniz Marşan’a ulaşmaya çalışıyormuş. Saat’in asimetrik kesim tasarımı çok güzel taşıdığını söyleyen ünlü tasarımcı, “Bizim için yazın en güzel haberi bu oldu” diyor.

Beren Saat satışları patlattı

Golf Challenge 2021” e yoğun ilgi

Kemer Country Club’da bu yıl ikincisi düzenlenen “Golf Challenge”, golf tutkunlarını bir araya getirdi. Üç gün süren ve yoğun ilgi gören turnuva ödül töreniyle sona erdi

Beren Saat satışları patlattı
Bu yıl ikincisi düzenlenen Golf Challenge, Şahin Sucukları sponsorluğunda 10-11 ve 12 Haziran tarihlerinde Kemer Country Club’da gerçekleşti. Üç gün süren turnuvaya, golf tutkunları katıldı. Tüm gün birbirleriyle yarışarak turnuvaya renk katan golf tutkunları, sosyal mesafe kuralları içerisinde eğlenceli anlar yaşadı.

350 DAVETLİ KATILDI

12 Haziran Cumartesi günü ödül töreni ile tamamlanan Golf Challenge’a ilgi yoğundu. Tüm sağlık tedbirlerinin uygulandığı etkinliğe üç gün boyunca 350’ye yakın davetli katıldı. Dereceye giren isimlere kupalarını, Salih Fazlıoğlu ve eşi Saniye Fazlıoğlu, Fikret Öztürk ve Erhan Kamışlı takdim etti. Şahin Cat Men’s A kategorisinde Hasan Ceylan birinci, Ali İslamoğlu ikinci, Fehmi Zorlu ise üçüncü oldu. Şahin Cat Ladies A kategorisinde ise Ayşe Canan Ediboğlu birinci, Serra Tokar ikinci, Nayeon Lee de üçüncü oldu.

Beren Saat satışları patlattı

Bülent Ciritçi-Fikret Öztürk-Erhan Kamışlı-Mehmet Ziylan

Beren Saat satışları patlattı

Ahmet Özyazıcı-Gürkan Başeğmez-Salih Fazlıoğlu-Taner Ankara
Beren Saat satışları patlattı

Saniye Fazlıoğlu-Elçin Sönmez-Arda Obuz-Cengiz Işıkara
Beren Saat satışları patlattı

Zeynep Başkaya-Fulya Filiz-Cansen Başaran Symes

ÖZEL ÖDÜLLER
Özel ödüller de sahiplerini buldu. “Nearest to the Pin Leadies” kategorisinde Şefika Kırçuval’a, “Nearest to the Pin Men’s”de Bülent Ciritçi’ye ödülünü Saniye Fazlıoğlu verdi. “Longest Drive Ladies” kategorisinde Beyhan Benardete’ye, “Longest Drive Men’s” kategorisinde Ali İslamoğlu’na ödülünü Salih Fazlıoğlu takdim etti.
Beren Saat satışları patlattı

Zehra Çilinginroğlu
Beren Saat satışları patlattı

Beyhan Benardete-Kerem Metin-Merve Müftüoğlu
Beren Saat satışları patlattı

Salih Fazlıoğlu-Hasan Ceylan
Beren Saat satışları patlattı

Hasan Akçakayalıoğlu-Neriman Erim
Beren Saat satışları patlattı

Fikret Öztürk-Ayşe Canan Ediboğlu

Oğlu olacak

Beren Saat satışları patlattı
İş dünyasının ünlü ismi Vedat Alaton, nisan ayında 3,5 yıllık sevgilisi Seda Söğütlü ile İsviçre’nin Zürih Başkonsolosluğu’nda evlendi. Kısa süre sonra da çiftin anne-baba olacağı müjdesi ulaşmıştı. Temmuz ayında bebeklerini kucaklarına alacak olan çiftin oğlu olacak. Önceki evliliğinden bir kızı olan Alaton, bu kez erkek babası olacak. Söğütlü ise ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayacak.

Bu yaz Bodrum’da

Beren Saat satışları patlattı

The Galliard restoran zincirlerinin sahibi Ahmet Uras, yeni konsepti Cove House’u, Yalıkavak’ta açtı. Uras, Cove House ile tek mekanda üç farklı konsepte imza atıyor. Bar kısmında Kun ile işbirliği yapılmış. Kun X Galliard Bar’da, Kun markasının sahibi Murat Kazancıoğlu ile eski dost olan Ahmet Uras bu alanda güçlerini birleştirmiş.

Beren Saat satışları patlattı

En büyük desteği yeni aşkı
Cemiyetin tanınmış ismi Zeynep Selvili yeniden âşık! Şubat başında, babası Haluk Selvili’yi kaybeden Zeynep Selvili, geçtiğimiz yıl zor bir yıl geçirmişti. Önce babasının kanser teşhisiyle sarsılan, sonrasında da boşanarak, bu zor süreçte ailesine destek olmak için İzmir’e giden Selvili’nin yüzü yeniden gülüyor. Uzman Psikolog olan ve verdiği öz şefkat farkındalık eğitimleriyle tanınan Selvili, bir süredir avukat Nail Gönenli ile birlikte.

Beren Saat satışları patlattı

Önceki gün sevgilisinin doğum gününü bir Instagram postuyla kutlayan Selvili, “Keşke babam, onun yasını tutarken bana yardımcı olan insanların hepsini tanıyabilseydi.

Beren Saat satışları patlattı

Özellikle de Nail’i. İyi ki varsın. Bu süreçte başka ne diyebilirdim ki... Minnetim sonsuz” diyerek aşkını ilan etti.

İtalya hep bir ağızdan “Bizim Çocuklar” diyor

Euro 2020’ye kötü başladık belki ama Mustafa Sandal’ın A Milli Takımı için hazırladığı şarkı şimdiden İtalyanların favorisi olmuş durumda! Ünlü sanatçının, Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı ile birlikte söylediği “Bizim Çocuklar” isimli şarkı, Roma barlarında en sık çalınan şarkılardan olmuş.

Beren Saat satışları patlattı

Türk dizileri nedeniyle bize ayrı bir sempati besleyen İtalyanlar hep bir ağızdan “Bizim Çocuklar”ı söylüyormuş.

 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
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