Beren Saat, Kenan Doğulu'nun doğum gününü kutladı: Ben seni bana 'hayır' demeyişlerin için sevdim

Şu sıralar Kenan Doğulu ile Bodrum'da tatilde olan Beren Saat eşinin doğum gününü unutmadı. Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile çekildikleri fotoğrafları paylaşan Saat altına şu notu düştü:

‘Seranatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul’a uçaklar inmiyormuş Jazz Festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun’

HEM İŞ HEM TATİL

Bir dergi çekimi için Bodrum’a giden Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi. Deniz ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çifte yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.

KEYİFLER YERİNDE

Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti önceki gün bir dergi çekimi için geldikleri Bodrum Voyage Otel’in sahilinde görüntülendi.

Çekim öncesi görüntülenen ünlü çift gün boyu deniz ve güneşin keyfini sürdü. Saat ve Doğulu’ya aynı otelde tatil yapan yakın dostları Belçim Bilgin de eşlik etti.

FİT BEREN

Sıcaktan bunalan çift, denize girerek ferahladı. Kenan Doğulu, kısa mesafe yüzdükten sonra sahile döndü.

Beren Saat ise arkadaşıyla açıklara kadar gitti. Arkadaş grubunun eğlenceli hali objektife yansıdı.

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