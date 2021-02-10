Beren Saat kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun doğum gününü kutladı

Oyuncu Beren Saat, kayınvalidesi Serpil Doğulu'nun yeni yaşını kutladı. Sosyal medya hesabından kayınvalidesiyle çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Saat, gönderisine, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın" notunu düştü.



Kayınvalidesiyle arasının açık olduğu iddia edilen ünlü oyuncu paylaşımıyla dedikodulara da son noktayı koydu.



ÇOCUKLARINDAN ANLAMLI KUTLAMA

Serpil Doğulu'nun yeni yaşını çocukları da yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Kenan Doğulu, 'Canım anneciğim; ailemizin direği, dünyanın en tatlısı, en sevgi dolu kalbi, en neşelisi. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun! Bize aşkı, sevgiyi, sahip çıkmayı, nazik ve düşünceli olmayı öğretensin; hayata renk verenlerdensin. İyi ki varsın' mesajıyla kutlarken Ozan Doğulu ise, 'Annelerin en güzeli iyi ki doğmuşun doğurmuşun nice sağlıklı seneler' paylaşımını yaptı.





