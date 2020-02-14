Beren Saat ile Kenan Doğulu arasında neler oluyor? Ayrılık haberlerine yanıt geldi!

Çift, geçtiğimiz yıl ilişkilerinden büyük bir kriz yaşadı. Beren Saat, paylaştığı doğum günü mesajı günlerce konuşuldu.

Beren Saat ve Kenan Doğulu evlerini ayırdı, boşanma haberleri manşetlerden inmedi.

8 aylık ayrılığın ardından çift ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Beren Saat ile Kenan Doğulu birlikte çıktıkları tatilde uzun bir aradan sonra ilk kez sarmaş dolaş görüntülendi.

Kenan Doğulu'nun abisi Ozan Doğulu geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutladı. Beren Saat'in partiye katılmaması 'yine mi ayrıldılar' sorularını akıllara getirdi.

Kenan Doğulu, dün akşam katıldığı davet çıkışı merak edilen sorulara yanıt verdi

Doğulu " yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz. Artık yakınlarımız arayıp sormuyor, geçti o işler. evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz"