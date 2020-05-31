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Haber Giriş: 31.05.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Beren Saat: Beceremediğimiz evlilik olsun!

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Beren Saat: Beceremediğimiz evlilik olsun!
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Beren Saat eşi Kenan Doğulu’nun doğum günü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından eşi Kenan Doğulu ile bir fotoğrafını paylaşan Beren Saat altına bu notu düştü:

”Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk.
Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun"

 

 

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