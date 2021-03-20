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Haber Giriş: 20.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Beren Saat albüm çıkarıyor: Hayallerimin ötesinde!

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Beren Saat albüm çıkarıyor: Hayallerimin ötesinde!

Refik Anadol sergisinin açılışına katılan Beren Saat-Kenan Doğulu çifti, albüm hazırlıkları hakkında konuştu. İlk kez albüm çıkaracak olan Saat, “Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor, çok heyecanlıyım” dedi.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, galeriden ayrılırken soruları yanıtladı. Doğulu, sergi için “Refik Anadol, Los Angeles’tan sevdiğimiz bir dostumuz. Buradaki sergisi bizi heyecanlandırdı” dedi. Saat’e bir süredir üzerinde çalıştığı müzik albümü soruldu. Oyuncu, “Kenan acayip aranjmanlar yaptı şarkılara. Hayallerimin ötesinde bir çalışma oluyor, çok heyecanlıyım” dedi.

BÜYÜK FİYASKO

Kenan Doğulu’ya “Beren Hanım şarkıcılığa başladı, siz oyunculuğu düşünür müsünüz?” sorusu yöneltildi. Ünlü popçu, gülerek yanıt verdi: “Zor bu saatten sonra. Hatırlarsanız bir zamanlar bir dizim olmuştu ‘Hiç Bana Sordun mu’ diye. Büyük fiyaskoyla sonuçlanan o diziden sonra hiç niyetlenmedim açıkçası.”  

Beren Saat albüm çıkarıyor: Hayallerimin ötesinde


Beren Saat, “yorgan çantasıyla” dikkat çekti. “Mehry Mu x Yorganlar Fora” koleksiyonuna ait çantanın fiyatı, 2 bin 300 lira.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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