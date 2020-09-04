Beren Güney kimdir, kaç yaşında?
Beren Güney konuk olarak katıldığı YouTube programıyla gündeme geldi. Zaman zaman programda duygusallaşan Beren Güney, çocukluğunu, gençliğini, dönüm noktalarını, geçirdiği onlarca operasyonu, fiziksel olarak değişse de ruhsal olarak yaşadığı yetersizliğini ve plastik barbie bebek olma sürecini anlattı. Peki, Beren Güney kimdir, kaç yaşında?
Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle tanınan Instagram fenomeni Beren Güney, 1985 yılında dünyaya geldi. Beren Güney’in kendisinden yaşça küçük bir kız kardeşi var. Beren Güney, Aslı Enver ile adı anılan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajlarını ifşalamasıyla adından söz ettirmişti. Beren Güney, Instgaram'da zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.
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