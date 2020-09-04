Beren Güney kimdir, kaç yaşında?

Futbolcuların kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle tanınan Instagram fenomeni Beren Güney, 1985 yılında dünyaya geldi. Beren Güney’in kendisinden yaşça küçük bir kız kardeşi var. Beren Güney, Aslı Enver ile adı anılan eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajlarını ifşalamasıyla adından söz ettirmişti. Beren Güney, Instgaram'da zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.