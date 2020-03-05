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Haber Giriş: 05.03.2020 - 07:51,Son Güncelleme:/

Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Berdan Tolgay üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı davayı kazandı! İşte mahkemenin kararı
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2017 yılında hayatını kaybeden işadamı Akşit Togay’ın Amerika’da yaşayan oğlu Berdan Togay, üvey annesi Nazan Öncel’e açtığı ecrimisil (haksız işgal tazminatı) davasını kazandı.

Mahkeme, Nazan Öncel’in Kemerburgaz’da oturduğu villanın 6 günlük ecrimisil tutarı olan 413 liranın Berdan Togay’a ödenmesine karar verdi. Berdan Togay’ın avukatı Doğan Kılıç şöyle konuştu: “İlk açtığımız tereke davasında bilirkişi villanın değerinin 2.5 milyon olarak değer takdir etti. Villanın gerçek değerinin bu olmadığı için biz de bilirkişi raporuna itiraz edeceğiz.

Ayrıca Nazan Öncel’in halen oturduğu villayla ilgili ecri misil talebinde bulunmuş ve bir aylık ecri misilin hesaplanarak Berdan Tolgay’a ödenmesini istemiştik.

Bu davadan da karar çıktı ve mahkeme 6 günlük ecrimisil tutarının 413 lira olarak Berdan Tolgay’a ödenmesine karar verdi. Şimdi 6 günlük 413 lira tutarı üzerinden geriye dönük 2.5 yıl için ecrimisil talebinde bulunacağız.”  

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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