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Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı

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Berdan Mardini'yi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı
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Gelen son dakika haberine göre; Türkücü Berdan Mardini’yi, yardıma muhtaç bir aile için destek isteyerek dolandırmaya çalışan kişinin, Karaköprü Belediyespor’da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğu ortaya çıktı. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Günaydın'ın haberine göre 11 Şubat'ta Berdan Mardini'yi telefonla arayan bir kişi, ihtiyaç sahibi bir aile için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Birçok ünlünün de yardımda bulunduğunu ifade eden şahıs, para talep etti. Teklifi kabul eden Mardini, şahıstan banka bilgilerini isteyerek görüşmeyi sonlandırdı. Ancak bir süre devam eden mesajlaşma sırasında durumdan şüphelenen Mardini, dolandırılmak üzere olduğunu anlayarak savcılığa başvurdu.

IBAN NUMARASI DA ONA AİT ÇIKTI

Savcılık Mardini'yi arayan kişinin Şanlıurfa'daki Karaköprü Belediyespor'da forma giyen Tolgahan Nurhak olduğunu tespit etti. Mesajlarda yer alan IBAN numarası da ona ait çıktı. Futbolcu, telefon hattını değiştirdiğini söyleyip suçlamayı reddetti. Ancak savcılık, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlamasıyla iddianame düzenledi. Futbolcunun 10 yıla kadar hapsi talep edildi.

Berdan Mardiniyi dolandırmaya çalışan kişi futbolcu çıktı


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