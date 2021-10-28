Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yasak aşk iddialarıyla ilgili açıklama yapmasının ardından, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler geçtiğimiz günlerde yeniden talihsiz bir kaza sonucu konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz yaz talihsiz bir saldırı yaşamasıyla birlikte gündeme gelen Fatoş Yelliler kimdir?

FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Kandemir 43 yaşında. Kandemir, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramış, gözler, eski eşine çevrilmişti.