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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir, kaç yaşında, nereli?

#Berdan Mardini'nin Eski Eşi#Fatoş Yelliler Kimdir#Fatoş Yelliler
Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir, kaç yaşında, nereli

Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile aşk yaşadığı iddiasını doğruladı ve itirafıyla gündeme oturmuştu. Bu olayın ardından çekişmeli bir mahkeme süreci başlarken tarafların iddialarının ardı arkası kesilmedi. Şimdilerde yeniden sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir, kaç yaşıda, nereli? İşte Fatoş Yelliler hakkında merak edilenler...

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Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, sosyal medya hesabından yasak aşk iddialarıyla ilgili açıklama yapmasının ardından, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Berdan Mardini ve Fatoş Yelliler geçtiğimiz günlerde yeniden talihsiz bir kaza sonucu konuşulmaya başladı. Geçtiğimiz yaz talihsiz bir saldırı yaşamasıyla birlikte gündeme gelen Fatoş Yelliler kimdir?

FATOŞ YELLİLER KİMDİR?

5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Kandemir 43 yaşında. Kandemir, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramış, gözler, eski eşine çevrilmişti.

 

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