Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir? Gökhan Göz İtirafıyla gündem oldu
Türkücü Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler, Gökhan Göz ile aşk yaşadığı iddiasını doğruladı ve itirafıyla gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fatoş Yelliler, "Gökhan Bey ile tanıştığım sırada kendimi Fransız kimliğimle tanıtmam dolayısıyla, kendisi benim Türkiye’de kim olduğumu ve evli olduğumu bilmemekte idi.” ifadelerini kullandı. Peki, Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kimdir?
5 Kasım 1978 Diyarbakır'da dünyaya gelen Kandemir 43 yaşında. Kandemir, 7 kardeşin 6'cısıdır. Berdan Mardini ile Fatoş Yelliler, Fransa'daki bir düğünde tanışmış, 2010'da dünyaevine girmişti. Çift 11 yıllık evliliğini, 2021 yılında noktaladı. Mardini'nin avukatı, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" diye konuşmuştu. Çiftin ayrılığından kısa bir süre sonra Fatoş Yeliler, silahlı saldırıya uğramış, gözler, eski eşine çevrilmişt