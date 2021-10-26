Berdan Mardini kimdir, kaç yaşında, nereli? Berdan Mardini boşanmasıyla ilgili son kez konuştu!

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini eski eşi ile aldatıldığı için geçtiğimiz aylarda boşanma süreci geçirmişti. Bu olayından ardından çocuklarının velayetni alan Berdan Mardini, şimdilerde verdiği kilolarla ve değişimiyle dikkat çekiyor. Boşanması ve özel hayatı ile ilgili katıldığı sabah programında açıklamalarda bulundu. Son bir senede 20 kilo verdiğini söyleyen Berdan Mardini, "Herkes her şeyi apaçık görüyor, bazı testlerin sonuçları bekleniyor, o zamana kadar çocukların velayeti bende. Bir ay sonra mahkeme sonuçlanacak, bir şey anlatmama gerek yok. Çocuklarım büyüyor, onlara kötü bir anı bırakmak istemiyorum. Çirkinleşen bir konuda ben de çirkinleşmek istemiyorum, konu yargıda" dedi.

Yıllar içinde çok değiştiğini itiraf eden Mardini, "Önceden namus ve namussuzluğu önceden çıplaklık olarak görüyordum. Şimdi ise vicdansızlık bence daha büyük bir namussuzluk diye düşünüyorum.

Güçlü bir karakterim ve böyle daha rahatım. İşime odaklandım, her şerde bir hayır vardır, böylesi hayırlı oldu" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Berdan Mardini, babasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü.

Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı. Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu.

90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini ilk albümünü 2000 yılında çıkarmış ancak teknik problemler nedeniyle bu albüm piyasaya sürülmemiştir. 2002 yılında çok istediği "Aman Aman" albümünü çıkardı ve bu albüm sonrası geniş kitleler tarafından tanındı. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.