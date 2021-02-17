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Magazin
Haber Giriş: 17.02.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Benzincide yemek molası

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Benzincide yemek molası
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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

Engin Altan Düzyatan, önceki gün Levent’teki bir benzin istasyonundaydı. Aldığı sosisli sandviçi aracında yerken objektife yansıyan oyuncu, muhabirlere “Neslişah gelecek, onu bekliyorum. Beklerken de atıştırayım dedim. Yemek molamda yakaladınız beni” diyerek kahkaha attı. 

Benzincide yemek molası

Rötarlı paylaşım
Yasemin Özilhan, Sevgililer Günü ertesinde eşi İzzet Özilhan’a aşkını sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gözler önüne serdi. Cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden Yasemin Özilhan’ın yalnız fotoğrafına da beğeni yağdı.

Benzincide yemek molası

Tatile devam
Eda Taşpınar’ın Meksika’nın Tulum şehrindeki tatili devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşan sosyetik isim, önceki gün de Instagram sayfasına bu kareyi ekledi. Taşpınar’ın sörf tahtası üzerindeki pozuna beğeni yağdı.

Benzincide yemek molası

Dubai pozu
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Sevgililer Günü’nde yeni sevgilisiyle çektirdiği fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı. Poyraz Teoman ile Dubai’ye tatile giden Bilic, orada verdikleri bu pozu sosyal medyada yayınladı.

Benzincide yemek molası

Komedide buluştular
Yönetmen Reha Erdem’in Nisan 2020’de karantina günlerinde zoom üzerinden çektiği yeni filmi “Seni Buldum Ya!”, 13 Mart’tan itibaren Mubi’de seyirciyle buluşacak. Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Tansu Biçer ve Ecem Uzun’un rol aldığı komedi filmi, salgın dönemini fırsat bilen iki dolandırıcının hikayesini anlatıyor.

Benzincide yemek molası

 

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