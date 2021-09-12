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Haber Giriş: 12.09.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Bensu Soral ve Hakan Baş'ı buluşturan nikah!

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Bensu Soral ve Hakan Baş'ı buluşturan nikah!

Bensu Soral ile Hakan Baş kısa süre önce haklarında çıkan “ayrılıyorlar” iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı. Hakan Baş’ın başka bir kadınla eğlenirken görülmesi üzerine mesele yeniden alevlendi, çift sosyal medyadan yeni ortak bir açıklama yaptı. 'evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz' diyen ikili dün akşam arkadaşlarının düğünde bir araya geldi.

2018 yılında Bensu Soral ile nikah masasına oturan Hakan Baş'ın dün akşam bir mekanda Mina Ceran ile samimi bir şekilde eğlendiği iddia edildi.

Bensu Soral ile Hakan Baş'tan konuyla ilgili açıklama gecikmedi.

Çift sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımda "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerine yer verdi.

Beni seven insanı başımın üstüne koyarım
Beni seven insanı başımın üstüne koyarım

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen Bensu Soral ile Hakan Baş'ın boşanma kararı aldığı iddia edilmiş, çift ise kesin bir dille yalanlamıştı.

DÜĞÜNDE BİR ARAYA GELDİLER

Evliliklerinde sıkıntılı günler yaşayan çift dün akşam ortak arkadaşlarının düğününde bir araya geldi. Gece boyunca eğlenen çift, uzun süre sonra ilk kez yan yana görüntülendi. Soral ve Baş'ın buluşması sorunları aştılar şeklinde yorumlandı.

Bensu Soral ve Hakan Başı buluşturan nikah

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