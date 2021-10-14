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Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşandı?

#Bensu Soral#Bensu Soral Ve Hakan Baş#Bensu Soral Ve Hakan Baş Boşandı Mı
Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşandı

Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı. 2018 yılında nikah masasına oturan çift, aralarında sorun olduğunu kabul etmiş ancak evliliklerini kurtarmak için mücadele ettiklerini bildirmişti. Evliliklerini ayakta tutmak için mücadele eden ikili krizi aşamadı.2018 yılında muhteşem bir düğünle evlenen çiftin 3 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

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Bensu Soral ve Hakan Baş’ın ayrılacağı iddia edilmişti. Üç yıl önce nikah masasına oturan Hakan Baş'ın baba olmak istediği, oyuncunun ise eşine "Anneliğe henüz hazır değilim" yanıtını verdiği, bu nedenle çiftin ayrılığın eşiğine geldiği söylentiler arasındaydı. Boşanmayla ilgili ihanet iddiaları da gündemdeydi. 

Çıkan iddiaların ardından Soral ve Baş, sosyal medya hesaplarından orak bir açıklama yaptı. İkili sosyal medyadan yaptıkları açıklamada; "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

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