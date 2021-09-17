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Bensu Soral ilk kez konuştu: Değişik, zor bir dönemden geçiyoruz

#Bensu Soral#Hakan Baş#Yasemin Sakallıoğlu
Bensu Soral ilk kez konuştu: Değişik, zor bir dönemden geçiyoruz

Bir süredir eşi Hakan Baş ile evliliğinde sorunlar yaşayan Bensu Soral ilk kez konuştu.

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Oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında Hakan Baş ile nikah masasına oturmuştu. Muhteşem bir düğünle evlenen çiftin, üzerinde bir süredir kara bulutlar dolaşıyor.

Boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı.

Bensu Soral ile Hakan Baş "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi.

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Bensu Soral, dün akşam Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Yasemin Sakallıoğlu'nu izlemeye gitti.

Program öncesi muhabirlerler sohbet eden Soral, sorulara da yanıt verdi.

"Üçüncü şahıslarla asla alakası olmayan bir durum. Bildiğiniz gibi değişik, zor bir dönemden geçiyoruz Hakan'la. Onun dışında çıkan diğer haberler kesinlikle doğru değil. Küsmedik, aramız kötü değil. İyi aramız sadece böyle bir dönemden geçiyoruz.."

Bensu Soral ilk kez konuştu: Değişik, zor bir dönemden geçiyoruz

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Bensu Soral ile Hakan Baş 2018 yılında evlendi...

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#Bensu Soral#Hakan Baş#Yasemin Sakallıoğlu