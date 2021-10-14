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Bensu Soral ile Hakan Baş tek celsede boşandı!

#Bensu Soral#Hakan Bbaş#Boşanma Davası
Bensu Soral ile Hakan Baş tek celsede boşandı

Bir süredir ayrılık haberleriyle gündemde olan Bensu Soral ve Hakan Baş'tan kötü haber geldi. İkili anlaşmalı olarak boşandı.

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Geçtiğimiz günlerde Hakan Baş'ın gece kulübünde Mina Ceran ile samimi bi şekilde eğlendiği iddia edilmiş, ikili ortak açıklama ile iddaları yalanlamıştı:

Muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi

İlgili Haber:Muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi

"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.

Ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile görüntüleri ortaya çıktı.

Evliliklerini ayakta tutmak için mücadele eden ikili krizi aşamadı.

2018 yılında muhteşem bir düğünle evlenen çiftin 3 yıllık evlilikleri tek celsede bitti.

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SOYADINI SİLMEDİ

Bensu Soral, boşanmalarına rağmen Baş soyadını sosyal medya hesabından kaldırmadı. 

Bensu Soral ile Hakan Baş tek celsede boşandı

 

' İNŞALLAH 10 YIL SONRA DA EN AZ BUGÜNKÜ KADAR MUTLU OLURUZ'

Bensu Soral, 2019 yılında Hello dergisine verdiği röportajda Hakan Baş'a olan aşkını anlatmıştı:

"Hakan ile farklı mesleklerde olduğumuz için birbirimizi besleyecek çok fazla konu oluyor.O çok özel bir insan. Böyle bir karaktere, ruha aşık olmamak mümkün değildi. 10 yıl sonra da umarım en az bugünkü kadar mutlu oluruz. Tek arıza yanım var; anında gemileri yakmak."

Bensu Soral ile Hakan Baş tek celsede boşandı

Bensu Soral: Beni seven insanı başımın üstüne koyarım

İlgili Haber:Bensu Soral: Beni seven insanı başımın üstüne koyarım

Kadınlar ne demek istedi

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#Bensu Soral#Hakan Bbaş#Boşanma Davası

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