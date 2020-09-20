Bensu Soral: Hazal Kaya'ya yüzde 100 katılıyorum
Oyuncu Bensu Soral, önceki gün İstinye'de görüntülendi.
Bensu Soral'a, meslektaşı Hazal Kaya'nın, "Kilolu oyunculara başrol gelmiyor" şeklindeki açıklaması soruldu.
29 yaşındaki oyuncu, "Bu zaten çok aşikar bir durum. Aksini iddia edemem. Dizilere baktığımızda da görüyoruz. O yüzden Hazal'a hak veriyorum ve yüzde 100 katılıyorum" dedi.
Kol askısıyla objektiflere yansıyan Bansu Soral, tatilde ters bir hareketle tendonunu yırttığını söyledi.
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