MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBensu Soral: Hazal Kaya'ya yüzde 100 katılıyorum
GeriMagazin Bensu Soral: Hazal Kaya'ya yüzde 100 katılıyorum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Bensu Soral: Hazal Kaya'ya yüzde 100 katılıyorum

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bensu Soral: Hazal Kaya'ya yüzde 100 katılıyorum
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Bensu Soral, önceki gün İstinye'de görüntülendi.

Bensu Soral'a, meslektaşı Hazal Kaya'nın, "Kilolu oyunculara başrol gelmiyor" şeklindeki açıklaması soruldu.

29 yaşındaki oyuncu, "Bu zaten çok aşikar bir durum. Aksini iddia edemem. Dizilere baktığımızda da görüyoruz. O yüzden Hazal'a hak veriyorum ve yüzde 100 katılıyorum" dedi.

Bensu Soral: Hazal Kayaya yüzde 100 katılıyorum

Kol askısıyla objektiflere yansıyan Bansu Soral, tatilde ters bir hareketle tendonunu yırttığını söyledi.

Bensu Soral: Hazal Kayaya yüzde 100 katılıyorum


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle