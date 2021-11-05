Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini anlattı: Hassas süreç devam ediyor

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AYNI EVİ PAYLAŞIYORUZ



3 yıllık eşi Hakan Baş’la boşanacakları iddiasıyla gündeme gelen Bensu Soral, sorular üzerine şöyle dedi: “Hâlâ halletmeye çalışıyoruz. Hassas sürecimiz devam ediyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hakan Bey’le hep beraberiz. Aynı evi paylaşıyoruz. Şu anda bizim tek problemimiz, ünlü olduğumuz için herkesin her şeyi biliyor olması. Sürekli haberler çıkıyor. Ama normal hayatımıza devam ediyoruz.”

Bensu Soral’ın eski dizi partneri Kubilay Aka ’yla çekilmiş samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Oyuncuya Aka’yla aşk yaşadığı dedikodusu soruldu. Ancak Soral, soruyu duyar duymaz “Teşekkürler” diyerek hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Hakan Baş önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı’ndaydı. Daha önce “Bensu nasıl isterse öyle olacak” açıklamasını yapan işadamı, ne karar aldıkları sorusunu “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı.

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