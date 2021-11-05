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Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini anlattı: Hassas süreç devam ediyor

#Bensu Soral#Hakan Baş#Kubilay Aka
Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini anlattı: Hassas süreç devam ediyor
Behlül AYDINSayit DURMAZ

Hakan Baş’la evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşan Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Oyuncu, sorunlarını aşmaya çalıştıklarını söyledi.

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AYNI EVİ PAYLAŞIYORUZ

3 yıllık eşi Hakan Baş’la boşanacakları iddiasıyla gündeme gelen Bensu Soral, sorular üzerine şöyle dedi: “Hâlâ halletmeye çalışıyoruz. Hassas sürecimiz devam ediyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Hakan Bey’le hep beraberiz. Aynı evi paylaşıyoruz. Şu anda bizim tek problemimiz, ünlü olduğumuz için herkesin her şeyi biliyor olması. Sürekli haberler çıkıyor. Ama normal hayatımıza devam ediyoruz.”

Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini anlattı: Hassas süreç devam ediyor

Giyim tarzıyla dikkat çeken Bensu Soral, alnındaki yara izleri için “Gece tokayla yattım, ondan” dedi.

KUBİLAY’I DUYDU, KAÇTI

Bensu Soral’ın eski dizi partneri Kubilay Aka’yla çekilmiş samimi görüntüleri ortaya çıkmıştı. Oyuncuya Aka’yla aşk yaşadığı dedikodusu soruldu. Ancak Soral, soruyu duyar duymaz “Teşekkürler” diyerek hızlı adımlarla aracına yöneldi.

Hakan eğlencede

 Hakan Baş önceki akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı’ndaydı. Daha önce “Bensu nasıl isterse öyle olacak” açıklamasını yapan işadamı, ne karar aldıkları sorusunu “Teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bıraktı. 

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Bensu Soral, Hakan Baş ile evliliğini anlattı: Hassas süreç devam ediyor

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#Bensu Soral#Hakan Baş#Kubilay Aka

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