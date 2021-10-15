Bensu Soral- Hakan Baş çifti boşandı mı? Açıklama geldi

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İddiaların asılsız olduğunu söyleyen Soral, 'Kurtarmak için çabalıyoruz' dedi.

“Gerçek değil o haberler. Biz de gördük Hakan’la birlikte o haberleri. Biz zaten onunla birlikte ortak bir açıklama yaptık. Sizden bir şey gizlemiyoruz zaten. Daha önce anlattığımız gibi, hala bir karar veremedik. Bir boşanma söz konusu değil. Olursa zaten bunu saklamayız. Olduğunda sizinle paylaşırız. Şuan kurtarmak için çabalıyoruz ama olmazsa da kısmet zaten bu işler..."

ORTAK AÇIKLAMA YAPMIŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde Hakan Baş'ın gece kulübünde Mina Ceran ile samimi bir şekilde eğlendiği iddia edilmiş, ikili ortak açıklama ile iddiaları yalanlamıştı:

"Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz, birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.

Ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile görüntüleri ortaya çıktı.

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Evliliklerini ayakta tutmak için mücadele eden ikili, krizi hala aşamadı.

SOYADINI SİLMEDİ

Bensu Soral, Baş soyadını sosyal medya hesabından kaldırmadı.

' İNŞALLAH 10 YIL SONRA DA EN AZ BUGÜNKÜ KADAR MUTLU OLURUZ'

Bensu Soral, 2019 yılında Hello dergisine verdiği röportajda Hakan Baş'a olan aşkını anlatmıştı:

"Hakan ile farklı mesleklerde olduğumuz için birbirimizi besleyecek çok fazla konu oluyor. O çok özel bir insan. Böyle bir karaktere, ruha aşık olmamak mümkün değildi. 10 yıl sonra da umarım en az bugünkü kadar mutlu oluruz. Tek arıza yanım var; anında gemileri yakmak."