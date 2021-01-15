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Haber Giriş: 15.01.2021 - 07:18 | Son Güncelleme:

Bensu Soral: Çocukları çok seviyorum ama...

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Bensu Soral: Çocukları çok seviyorum ama...
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Bensu Soral, önceki gün Levent’te görüntülendi.

Aracını park ederken objektife yansıyan oyuncu, “Arkadaşıma geldim” dedi. Günlerini nasıl geçirdiği sorulunca “Genelde evdeyim, bol bol spor yapıyorum. Arada arkadaşlarımla buluşuyorum” diyen Soral, gündeminde yeni bir proje olmadığını söyledi.

Bensu Soral: Çocukları çok seviyorum ama...

Bensu Soral, “Çocuk düşünüyor musunuz?” sorusuna da “Çocukları çok seviyorum ama şimdilik düşünmüyorum” yanıtını verdi. Oyuncuya ayrıca Covid-19 aşısını yaptırıp yaptırmayacağı soruldu. Soral, “Aşılar öncelik sırasına göre yapılacakmış. Zamanı geldiğinde ben de yaptıracağım tabii ki” dedi.

 

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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