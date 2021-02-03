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Haber Giriş: 03.02.2021 - 09:42 | Son Güncelleme:

Benim annem ne kadar güzel!

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Benim annem ne kadar güzel!
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Model Hailey Baldwin Bieber annesi Kennya ile birlikte bir reklam kampanyası için kamera karşısına geçti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
24 yaşındaki Baldwin Bieber ile 53 yaşındaki annesi Kennya, her yaştan kadına hitap eden bir kozmetik markasının tanıtımında birlikte görev aldı. Hailey Baldwin Bieber, o anlarda çekilen bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. "Annem ne kadar güzel?" diye yazan Baldwin Bieber'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

Benim annem ne kadar güzel

ÜNLÜ AİLEDEN
Hailey Baldwin Bieber, Hollywood'un ünlü bir ailesine mensup. Babası Stephen Baldwin de tıpkı amcaları Alec ve Daniel gibi oyuncu. Hailey Baldwin Bieber'ın iki tane de halası bulunuyor.

Benim annem ne kadar güzel

ANNE VE BABASI 1990'DA EVLENDİ
Hailey Baldwin Bieber'ın annesi Kennya, Brezilyalı bir fotoğrafçı. Kennya ile Stephen Baldwin'in 1990'da başlayan evlilikleri mutlu bir şekilde devam ediyor.

Benim annem ne kadar güzel

 

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