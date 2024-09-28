Ünlü şarkıcının gizlice evlendiği ortaya çıkmıştı... Kocasının eski nişanlısı konuştu: Beni 12 yıl bekletti, onunla bir ayda evlendi

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Ama tabii bu durum bütün ünlüler için geçerli değil. Bazen de sevgilisi bile olmadığını ileri süren bir ünlü bir anda "evlendim" diyerek ortaya çıkıyor.

Elbette bütün hayranlarını da şaşırtıyor...

İşte bu konudaki son örneklerden birini de ünlü şarkıcı Rana Del Rey sergiledi.

39 yaşındaki şarkıcının adı bir süredir kendi sektöründen olmayan biriyle, Jeremy Dufrene ile anılıyordu...

Kendisi onunla sadece arkadaş olduklarını söylese de bir anda Dufrene ile hayatını resmen birleştirdiği düğünün fotoğrafları ortaya çıktı ve herkes şoke oldu.

ÇİÇEĞİ BURNUNDA KOCASININ GÖSTERİ DÜNYASIYLA İLGİSİ YOK

Lana Del Rey'in ani evliliğinin bu kadar şaşırtıcı olmasının nedenlerinden biri hayatını birleştirdiği Jeremy Dufrene'in gösteri dünyasının çok uzağında bir mesleği olmasıydı...

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49 yaşındaki Dufrene, bir timsah turu rehberi.

Lana Del Rey ile evlendiği yer de mesleğiyle uyumlu bir yer oldu.

Çift, Louisiana'da damat Dufrene'in timsah gözlemciliği yapmak isteyen meraklıları tura çıkardığı nehrin kıyısında gerçekleşti.

Öyle ya da böyle bugüne kadar birkaç kez nişanlanıp ayrılan Lana Del Rey de sonunda hayatının aşkını bulup evlendi.

Herkes tam da böyle düşünüp, ilk şoku atlatıp kendi hayatına dönmüştü ki ortaya hiç beklenmedik birisi çıktı... Yaptığı açıklamalarla da bir kez daha herkesi şaşırttı.

12 YIL NİŞANLI KALIP HİÇ EVLENMEDİLER

Söyledikleriyle yine Lana Del Rey'in gizli düğününü gündemin ilk sıralarına taşıyan bu kişi Jeremy Dufrane'in eski nişanlısı, 45 yaşındaki Kelli Welsh.

Welsh, aynı zamanda ilk gençlik hatta çocukluk aşkı olan Dufrene ile tam 12 yıl nişanlı kaldıklarını ve geçtiğimiz ekim ayında yollarını ayırdıklarını söyledi.

Kelli Welsh'i en çok şaşırtan ise kendisini tam 12 yıl boyunca nişanlı bekleten Dufrene'in, Lana Del Rey ile tanıştıktan sonra bu kadar kısa zamanda evlenmesi.

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İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne konuşan Kelli Welsh, "Onun bu kadar kısa sürede evliliği kabullenmesine çok şaşırdım" dedi.

Welsh, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: " Şoke oldum, çünkü onunla 12 yıl boyunca nişanlı kaldık. Ve o sadece bir ay flört ettikten sonra hemen evlendi."

YİNE DE MUTLULUK DİLEDİ

Yine de Kelli Welsh'in sözlerinden anlaşıldığına göre kendisiyle 12 yıl boyunca evlenmeden nişanlı kalan eski aşkına karşı kötü bir duygusu yok.

Bunu da "Ama onun adına mutlu oldum. Çok korumacı, çalışkan bir adamdı. Konfor alanının dışına çıkması gerekiyordu. Bu türden bir nimeti hak ediyordu" sözleriyle ifade etti.

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Rana Del Rey'in çiçeği burnunda kocası Jeremy Dufrene'nin eski nişanlısı Kelli Welsh'in söylediğine göre ikili daha ilk gençlik yıllarında tanıştı.

O sırada Kelli 16, Jeremy de 19 yaşındaydı. Ama bu ilk aşkları sadece bir yıl sürdü. Sonra Dufrene onu terk edip iki erkek ve bir kız çocuk sahibi olduğu ilk karısı Gina ile evlendi.

Bu ilk evliliği bittikten sonra da Jeremy Dufrene, Kelli Welsh'e geri döndü. Zaten Dufrene'in evli olduğu yıllarda da bağlantıları hiç kopmamıştı.

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2012 yılında Kelli'ye evlenme teklif etti ve nişanlandılar. Fakat bu defa da romantik ilişkileri yürümedi. Bir türlü evlenemeden geçen yılın ekim ayında yollarını ayırdılar.

Bu arada ayrı kaldıkları dönemde Kelli Welsh de Alana adında bir kız çocuk sahibi olmuştu. Onu da Jeremy Dufrene büyüttü. Hatta 20 yaşına gelen Alana evleninceye kadar hala onun yanında yaşıyordu.

Kelli Welsh, kendisini artık tamamen terk edip Lana Del Rey ile evlenen eski nişanlısı hakkında "O gerçek mutluluğu hak ediyor... Onu bir arkadaş olarak çok fazla önemsiyorum. Onun insanları sevebilme ve onları koruma yeteneği Jeremy'yi çekici bir adam haline getiriyor" diye konuştu.

BAŞLARDA İLİŞKİSİNİ REDDETTİ

Lana Del Rey, sürpriz bir şekilde evlendiği Jeremy Dufrane ile ilk kez İngiltere'nin Leeds kentinde el ele görüntülenmişti.

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Sonra arkadaşı model Karen Elson'ın düğününe el ele gittiklerinde de artık ilişkileri resmen ortaya çıkmış oldu.

Bu arada Lana Del Rey, her ne kadar kendisi Jeremy Dufrene ile sevgili olduğunu bir süre inkar etse de yakın çevresi de magazin basınına ilişkinin seyri hakkında bazı ilginç açıklamalar yapmıştı.

Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklara göre Lana Del Rey'e artık kocası olan Jeremy Dufrene ile ilgili olarak en çekici gelen ayrıntı, onun kim olduğunun farkında bile olmamasıydı.

Bu söylenenlere göre Jeremy Dufrene, Lana Del Rey'in ünlü bir şarkıcı olduğundan habersizdi. Bu yüzden de Lana Del Rey, bu durumu "tazeleyici" buldu. Hayatına bir yenilik ve farklılık geldiğini düşündü.

Lana Del Rey ile Jeremy Dufrene'in evliliği ünlü şarkıcının hayranları için büyük bir sürpriz oldu.



