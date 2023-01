Benim için ürkütücü bir deneyimdi

Haberin Devamı

◊ Bu kadar kişisel bir film yapmanın, çocukluğunuzdan izler taşıyan bu hikâyeyi anlatmanın sizin için ne anlama geldiğinden biraz bahseder misiniz?

- Steven Spielberg: Ortaya çıktığından çok daha kolay olacağını düşünmüştüm, çünkü kesinlikle malzemeyi ve hayatım boyunca tüm karakterleri biliyordum. Yine de, bunun benim için çok ürkütücü bir deneyim olduğunu fark ettim.Çünkü yarı otobiyografik bir şekilde, yalnızca kendi hayatımda değil, üç kız kardeşimin ve artık aramızda olmayan annem ve babamı da anlatmış oldum. Her zaman sırf kendimi korumak için kendimle gerçeklik arasına bir kamera koyabilmişimdir. Ama bu mesafeyi “The Fabelmans”da koyamadım. Duygusal olarak çok zor bir deneyimdi.

◊ Steven Spielberg ile birlikte hem filmin senaryosuna hem de yapımcılığına imza attınız... Neler söyleyeceksiniz?

- Tony Kushner: Saat başı ücret almalıydım. (Gülüyor) Steven ve ben, haftada 3 gün, günde 4 saat Zoom’daydık. Steven’la 20 yıldır birlikte çalışıyoruz. Sadece Steven’ın az önce söylediği bir şeye itiraz etmek istiyorum, filmlerinin hiçbirinde kamerayı kendisi ile gerçek hayat arasında tuttuğunu düşünmüyorum. Bence onu harika yapan şey, yaptığı her işte duygusal bir derinlik ve güç olması. En çılgınca popüler filmlerinde bile gerçek acıma, derinlik ve karmaşıklık anları var.

◊ Sammy rolü için neden Gabriel LaBelle’i tercih ettiniz?

- Steven Spielberg: Sammy’ye çok fazla özfarkındalık getirmeyecek ya da en azından izleyiciyi o özfarkındalığının olmadığına ikna edecek kadar iyi performans gösterebilecek birini bulmam gerekiyordu. Çünkü Sammy’nin bir duruşu var. Bu rol için birçok farklı genç oyuncuyu düşündüm.Sayfaları Gabriel’e gönderdik ve okuduğunda “İşte budur, tamam” dedim. Harika bir okumaydı.Gabriel senaryoda olmayan çok şey ekledi. Başka bir deyişle, sanırım kendi varoluş duygusunu role aşılıyordu. Ve onun özgünlüğüne dair gerçekten iyi bir fikir edindim.“Ah, bu oyuncu gerçek. Bu oyuncu başka birinin sözlerini nasıl konuşacağını biliyor ama konuşurken kelimeleri uyduruyormuş gibi hissettiriyor” dedim. Gabriel’den çok etkilendim.

Gabriel LaBelle - Steven Spielberg - Judd Hirsch

◊ Gabriel, harika bir oyunculuk. Rol sizin için nasıldı?

- Gabriel LaBelle: Steven Spielberg’e bu çok nazik sözleri için teşekkür ediyorum. Beni filminde oynatması inanılmazdı. Steven’ı oynamak çılgıncaydı.Çekime başlamadan önce sadece bir ayım vardı ve bu yüzden ona hayatı ve film hakkında pek çok soru sordum.Gerçekten ödüllendirici bir deneyimdi. Tony’nin inanılmaz senaryosu, onu okumak, yapmam gereken işi tahmin etmek ve sete gitmek, bundan emin olmamak ve başarılı hissederek ayrılmak benim için zirvede hissettiren bir duyguydu, mükemmel oluşundan bahsetmiyorum bile.Ve bu insanların yanında olmak, her şey... Bu öyle bir eğitim ki... Bu gerçekten ilham vericiydi.

Hayatımda bazen çok üzüldüğümü hissettim

◊ İzleyiciler, bu filmle genç Steven Spielberg’in bugüne nasıl geldiğini gördü... Sinema sektörünün bugünkü ve eski halini kıyasladığınızda neler hissediyorsunuz?

- Steven Spielberg: Çocukken sekiz milimetrelik birçok film çektim. Ve o günler eşsizdi. Profesyonel araçlar yoktu. Hollywood’da film kesen son kişi bendim. Kapıdan geçen makaralardaki filmle gerçekten kimyası olan son kişiydim. Dijital çağ iyi.Hepimiz onun içinde çalışıyoruz ve bundan hepimiz faydalanıyoruz ama selüloitin kokusunu, ellerini almayı ve filmleri ucuca kesmeyi özlüyorum. Hepimizin birlikte büyüdüğü tüm o küçük hazırlanmış anlar... Asla bir ucuca ekleyiciye sahip olmayacak veya bir kamera bağlayıp filmi düzgün bir şekilde kapıya sokmak zorunda kalmayacak yeni nesil için üzgünüm. Ve benim neslimde buna maruz kalabilmek harika bir şeydi.

◊ Spielberg, bu filmde izleyiciyle daha önceki muhteşem işlerinizin hiçbirinde olmayan neler paylaşıyorsunuz?

- Steven Spielberg: Hayatımda çok üzüldüğüm zamanlar oldu. Boşanma, insanı travmatize eden bir durumdur. Ben de “E.T.”yi çekerken annemle babamın boşanma hikâyesini anlatmak için yola çıkmıştım. Boşanma hakkında birkaç sayfa yazmıştım ve sonra hikâyemle gerçeklik arasına bir şey; bir uzaylı koydum. Bir nevi kumar oynadım. Sadece anılarıma tamamen dürüst olan bir hikâye anlatmak istedim. Tüm anılarımın yüzde 100 doğru olduğunu söyleyemem ama hatırlayabildiğim kadarıyla, kız kardeşlerimle büyüme deneyimimi ve onların benimle büyüme deneyimlerini en iyi şekilde yansıtan bir hikâye anlatmak istedim.Pandemi sırasında ölü sayısı arttıkça, ülkede ve dünyada olup bitenlere dair raporları izlemeye devam ederken, bunun insanlık için ne anlama geldiğini düşündüm. Bu salgın bizi ne kadar uzağa götürecekti? Eğer çok eşsiz bir anne ve babaya sahip bir reşit hakkında hikâye anlatacaksam, en iyi zaman bu olabilir dedim. Bu filmi Tony’yle birlikte yazdık. Çünkü ben nereye varacağını bilmiyordum...

BİR SANATÇININ KENDİSİNİ BÖYLE ÇIPLAK ŞEKİLDE ORTAYA KOYMASI İLHAM VERİCİYDİ

◊ Paul Dano, filmde Sammy’nin babası Burt Fabelman’a hayat veriyorsunuz. Usta bir yönetmenin hayatından izler taşıyan bu filmde rol almak nasıl bir duyguydu?

- Paul Dano: Bu karakterin, bu rolün bana teklif edilmesinden dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bence bir sanatçının kendisini bu şekilde çıplak bir şekilde ortaya koyarak kendini bir kez daha zorlamasını görmek ilham vericiydi. Ve nihayetinde gerçek bir hediye olduğunu düşünüyorum. Bence yaşanmış bir hayatı somutlaştırmak ve insanın özünü yakalamakla ilgiliydi. Steven, ailesini yakalamaya çalışırken bizim de ruhumuzu hoş karşıladı. Gerçekten eşsiz bir deneyim.

◊ Sammy’nin hayatında önemli bir yeri olan Bennie amca rolü sizin... Karakteri yaratırken Steven Spielberg ile konuşmalarınızı merak ediyorum.

- Seth Rogan: Steven çok açık ve nazikti. Benny Amca karakteriyle Steven’ın bütün ailesiyle tanışma şerefine eriştim ve ondan ne zaman bahsetsen, herkesin yüzü bir nevi aydınlanıyordu. Ben de “Herkes onu seviyor. Harika, büyüleyici, komik” diye kendime not aldım... Dürüst olmak gerekirse, ona Steven’a bakmak ve yüzünde an be an iyi bir iş çıkardığımı düşündüğünü görmek ve ihtiyacı olduğunu hissettiği şeyi ona sağlamak istedim. Steven kadar harika biri sizi kadroya aldığında, bu bazı açılardan çok fazla baskı yaratır. Ancak bazı yönlerden bu baskıyı hafifletir çünkü o ne yaptığını biliyor. Ne yapabileceğimi biliyor. Bunu yapabileceğime inanmasa beni almazdı. Ve bu yüzden, yeteneklerinizin en iyisini yapmanız gerekiyordu.

◊ Judd, filmde canlandırdığın Boris karakteri genç Sammy ile harika anlar yaşıyor. Boris’i bir de sizden dinleyelim... Boris, Spielberg ailesindeki Yahudi kültürünü mü temsil ediyor?

- Judd Hirsch: Senaryoyu okuduğumda “Kahretsin, mükemmel” diye düşündüm. Steven’a “Peki bu adam kim?” diye sordum. “İstediğini yap” dedi. Bir karakter olarak hiçbir şeyi temsil etmedim. Ben sadece içinden geçmek ve birilerine anlatmak zorunda olduğum bir hayatı temsil ediyordum.