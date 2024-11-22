Evlendi ama eski aşkını unutmadı... 'En ateşli sevgilimdi... O şimdi başkasıyla birlikte, iki çocuğunu büyütüyor'

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Son dönemde pırıltılı dünyada aslında artık tarihe karışmış olsa da böyle bir aşk yeniden gündeme geldi.

Taraflardan biri her ikisinin de çok genç oldukları dönemde yaşadıkları altı aylık ilişkiyi yeniden gündeme getirip, şimdi başkasıyla birlikte ve iki çocuklu bir hayat sürdüren eski sevgilisini andı.

Hatta onun hakkında "Benim en ateşli sevgilimdi" dedi ve geçmişin sayfaları yeniden açıldı.

Şimdi bir bakalım bu eski aşkın kahramanlarına ve sonradan olup bitenlere...

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Gençlik yıllarında birlikte olduğu ünlü sevgilisi hakkında "Benim en ateşli sevgilimdi" diyen o kişi, oyuncu ve TV ünlüsü Kristin Cavallari…

Aradan yıllar geçse de bir türlü unutamadığı sevgilisi ise aksiyon filmlerinin vazgeçilmez yıldızlarından Jason Statham.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Bugün 37 yaşında olan Cavallari, 2013'te evlendiği Jay Cutler'dan iki yıl önce boşandı.

57 yaşındaki Jason Statham ise ünlü model Rosie Huntington Whiteley ile 2010 yılından bu yana birlikte. Çiftin biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu var. Elbette bunca yıldır da mutlu bir birliktelik sürdürüyorlar.

EN ATEŞLİ ESKİ SEVGİLİ

Bu eski aşkın yeniden gündeme gelmesinin nedeni ise Cavallari'nin kuaförünün sosyal medyada paylaştığı bir video.

Kuaför Justin Anderson, videoda Cavallari'ye, onun geçmişte Jason Statham ile ilişki yaşadığından haberdar olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Cavallari şaşırdı ama bunu yalanlamadı. Hatta Statham'ın en ateşli sevgilisi olduğunu ima etti.

Aslına bakılırsa Kristin Cavallari ile Jason Statham'ın ilişkisi öyle uzun süreli olmadı. Los Angeles'ta yaşadıkları sırada altı aylık bir birliktelik yaşadılar. Sonra da yolları ayrıldı.

Ama o dönemi hatırlayanlara bakılırsa süresi kısa olsa da aralarında yoğun bir romantizm vardı.

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NE ONUN UMURUNDA NE DE AŞKININ

Bütün bunlar olup biterken gözler, belli ki Cavallari'nin unutamadığı eski sevgilisi Jason Statham'a çevrildi.

Top model Rosie Huntington Whiteley ile mutlu bir ilişkisi olan Statham eski sevgilisinin itiraflarına tepki vermedi. Bunun yerine yakın çevresinin belirttiğine göre ünlü oyuncu, bütün bu sözleri ciddiye bile almadı.

Ünlü oyuncuya yakın çevresine bakılırsa Cavallari ile yaşadığı ilişki Statham için artık çok gerilerde kaldı.

Hatta uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rosie Huntington Whiteley de bütün bu olup bitene karşı gayet kayıtsız.

Kaynaklar "Onlar bir zamanlar birlikteydi. Ne olduysa olup bitti. İkisi de başkalarıyla aile kurdular. Günün sonunda Jason, Rosie ile birlikte. Rosie de Jason'ın eski sevgilileriyle ilgilenmiyor" diye konuştu.

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Kristin Cavallari, 2013 yılında Jay Cutler ile evlendi. Ama evlilik iki yıl önce bitti. Çitfin iki tane çocuğu bulunuyor.





Jason Statham ise 2010 yılından bu yana top model Rosie Huntington Whiteley ile birlikte. Resmen evlenmeseler de mutlu bir birliktelikleri ve biri kız diğeri erkek iki çocukları var.