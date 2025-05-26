Bizim babamÄ±z ne kadar yaÅŸlandÄ±... ArtÄ±k elleri tutmaz, ayakta duramaz oldu... Torunu ÅŸarkÄ±larÄ±yla bÃ¼yÃ¼yor

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Ama diÄŸer yandan bu durum hayatÄ±n da bir gerÃ§eÄŸi... Eskilerin sÃ¶ylediÄŸi gibi "Ã‡ocuklar bÃ¼yÃ¼yor, bÃ¼yÃ¼kler de yaÅŸlanÄ±yor."

Her biri farklÄ± kuÅŸaklarÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸen Ã¼nlÃ¼ler sÃ¶z konusu olduÄŸunda, zamanÄ±n insan Ã¼zerindeki etkisi kendini daha geniÅŸ kitlelere gÃ¶steriyor...

Bu yÃ¼zden de bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n milyonlarÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde yaÅŸ almasÄ±nÄ± ve hatta saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yitirmesini gÃ¶rmek bir baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ iÃ§ sÄ±zlatÄ±yor... Ä°nsan, onlarla birlikte kendisinin de yaÅŸ aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissediyor.

Ä°ÅŸte son Ã¼Ã§ yÄ±ldÄ±r bÃ¶yle bir Ã¼nlÃ¼ gÃ¼ndemin ilk sÄ±ralarÄ±nda yer alÄ±yor.

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Bir dÃ¶nem Genesis grubuyla fÄ±rtÄ±nalar estiren davulcu ve solist Phil Collins, artÄ±k saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k itiraf ediyor...

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Hatta eskisi gibi yÃ¼rÃ¼yemediÄŸini, yÄ±llar boyu bateri bageti tutmaktan ellerini doÄŸru dÃ¼rÃ¼st kullanamaz hale geldiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.

Daha birkaÃ§ ay Ã¶nce "Ben hastayÄ±m.. Hem de Ã§ok hastayÄ±m" diyerek durumunu da anlattÄ± zaten.

Genesis grubunda ise onun yerine oÄŸlu bateri Ã§alÄ±yor artÄ±k.

TORUNU ONUN ÅžARKILARIYLA BÃœYÃœYOR

Phil Collins yine de hayatÄ±n mutlu sÃ¼rprizlerinden birine tanÄ±k oldu kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce. Eski eÅŸinden dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Lily Collins sayesinde yeni bir torun sahibi oldu.

Lily Collins ve kocasÄ± Charlie McDowell'Ä±n taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir kÄ±zÄ± dÃ¼nyaya geldi. Tove Jane adÄ± verilen minik bebek, genÃ§ oyuncu Lily Collins'e ilk annelik, Charlie McDowell'a da ilk babalÄ±k mutluluÄŸunu yaÅŸattÄ±.

Son dÃ¶nemde Emily in Paris adlÄ± yapÄ±mla gÃ¼ndemde olan Lily Collins'in bir sÃ¼re Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± da onun hayranlarÄ±nÄ± sevindirdi ama babasÄ± Phil Collins'in hayranlarÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ne buruk bir gÃ¼lÃ¼mseme yerleÅŸtirdi.

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DAHA BÄ°RKAÃ‡ AYLIK AMA DEDESÄ°NÄ°N ÅžARKILARINI ÅžÄ°MDÄ°DEN BÄ°LÄ°YOR

Lily Collins, babasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼ bir ÅŸarkÄ±sÄ± eÅŸliÄŸinde kucaÄŸÄ±na yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kÄ±zÄ±na ritmik hareketler yaptÄ±rÄ±yordu o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde. Oyuncu, paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n mesaj kÄ±smÄ±na da "Tove mÃ¼zikal eÄŸitimine baÅŸlÄ±yor" notunu iliÅŸtirmiÅŸti.

SÃ¶z konusu ÅŸarkÄ± ise Genesis grubunun I Can't Dance adlÄ± parÃ§asÄ±ydÄ±â€¦ Minik bebek belki henÃ¼z kim olduÄŸunu, nasÄ±l bir ailede dÃ¼nyaya geldiÄŸini fark edecek yaÅŸa gelmedi. Ama kulaklarÄ± daha ÅŸimdiden Ã¼nlÃ¼ dedesinin sesine alÄ±ÅŸtÄ±.

Phil Collins, son bir yÄ±ldÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ne kadar bozulduÄŸunu, bu yÃ¼zden artÄ±k mesleÄŸinden bile uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

ÃœnlÃ¼ Genesis grubunun bateristi ve solisti olan 74 yaÅŸÄ±ndaki Collins, geÃ§en ay Mojo dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda emekli olmasÄ±na yol aÃ§an saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan sÃ¶z etti.

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Collins'in son eÅŸi Orianna Cevey'den dÃ¼nyaya gelen iki oÄŸlundan biri olan Nicholas, Genesis grubunda kendisi yerine bateri Ã§alÄ±yor. DiÄŸer oÄŸlu Matthew ise futbolcu oldu. Hatta geÃ§en hafta Collins, oÄŸlunun maÃ§Ä±nÄ± izlemeye gitti. Matthew da o sÄ±rada Ã§ekilen bir fotoÄŸrafÄ± sosyal medya sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â





SAÄžLIÄžI GÄ°DEREK BOZULUYOR

Collins "AÅŸaÄŸÄ±daki stÃ¼dyoya gidip neler olduÄŸunu gÃ¶rmek istiyorum... Ama artÄ±k bunlara karÅŸÄ± bir aÃ§lÄ±ÄŸÄ±m ve Ã¶zlemim de yok" dedi.

Deneyimli mÃ¼zisyen "GerÃ§ek ÅŸu ki ben hastayÄ±m.. Yani demek istiyorum ki Ã§ok hastayÄ±m."

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Phil Collins geÃ§en yÄ±l Ã§ekilen Phil Collins: Drummer First adlÄ± belgeselde de saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±ndan sÃ¶z etmiÅŸti.

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ±n artÄ±k bateri Ã§almasÄ±nÄ± bile engellediÄŸini bu yÃ¼zden de emekli olmaya mecbur kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine eklemiÅŸti.

Collins, neler hissettiÄŸini de "BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±mÄ± bateri Ã§alarak geÃ§irdim ama ÅŸimdi bunu yapamÄ±yorum... Bu bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸok" sÃ¶zleriyle anlattÄ±.

AslÄ±nda gerÃ§ekten de bÃ¼tÃ¼n hayatÄ± boyunca bateri Ã§aldÄ± Phil Collins. Bagetleri eline ilk aldÄ±ÄŸÄ±nda daha sadece beÅŸ yaÅŸÄ±ndaydÄ±.

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BÃœYÃœK TUTKUSU ONA AÄžIR BÄ°R BEDEL Ã–DETTÄ°

Ama sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hayatÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±, ÅŸÃ¶hretini ve servetini borÃ§lu olduÄŸu bu tutkusu yÄ±llar sonra ona aÄŸÄ±r bir bedel de Ã¶ÄŸretti.

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SÃ¼rekli davul Ã§alÄ±p belirli hareketleri tekrarlamasÄ± nedeniyle elleri ve bacaklarÄ±nda artÄ±k onlarÄ± rahat kullanmasÄ±nÄ± Ã¶nleyen saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± oluÅŸtu.

Collins, yine o belgeselde "EÄŸer yaptÄ±ÄŸÄ±m bir ÅŸeyi eskisi kadar iyi yapamaz hale gelirsem onu hiÃ§ yapmamayÄ± tercih ederim" diye anlattÄ± durumunu.

Deneyimli mÃ¼zisyen "EÄŸer bir sabah kalkÄ±p da bir Ã§ift davul Ã§ubuÄŸunu tutabilirsem kendime bir ÅŸans veririm. Ama sanki kendimi tÃ¼kenmiÅŸ gibi hissediyorum" diye konuÅŸtu.

ARTIK AYAKTA DURAMAZ OLDU

Her ne kadar sorunlarÄ±yla ilgili bilgi vermese de Collins, yÄ±llardÄ±r saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in mÃ¼cadele ediyor.

2017 yÄ±lÄ±nda Phil Collins'e ayak dÃ¼ÅŸÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ teÅŸhisi konuldu. Bu yÃ¼zden bir bacaÄŸÄ±nda his kaybÄ± sorunu yaÅŸadÄ±. O dÃ¶nemde bunun nedeninin, sÄ±rtÄ±ndan geÃ§irdiÄŸi ve yÃ¼rÃ¼mesini zorlaÅŸtÄ±ran bir operasyon olduÄŸunu sÃ¶yledi Collins.

Ama ondan iki yÄ±l Ã¶nce de Collins, boynundan bir ameliyat geÃ§irdi ve onun ardÄ±ndan da bastonsuz yÃ¼rÃ¼yememeye baÅŸladÄ±.

1967 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'nin Surrey kentinde kurulan ve mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶n veren gruplardan biri haline gelen Genesis'in bateristi ve solisti Phil Collins'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± 2021 yÄ±lÄ±nda kamuoyuna yansÄ±maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

O dÃ¶nemde bastonuyla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen Ã¼nlÃ¼ mÃ¼zisyen BBC'ye verdiÄŸi bir rÃ¶portajda da "ArtÄ±k bu ellerle bateri bagetini bile zor tutuyorum" diye konuÅŸtu.

EV KAZASI SAÄžLIÄžINI TAMAMEN BOZDU

Phil Collins'i bu duruma getiren sÃ¼recin aslÄ±nda 2007 yÄ±lÄ±na kadar uzanan bir geÃ§miÅŸi var. 2007 yÄ±lÄ±nda omurgasÄ±ndan operasyon geÃ§irdi Collins. 2017 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde ise saÄŸlÄ±k durumunun iyice bozulmasÄ±na neden olan bir kaza geÃ§irdi.

Evinin banyosunda dÃ¼ÅŸen Collins, bunun ardÄ±ndan bir dizi ameliyat geÃ§irdi. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bu zorlu sÃ¼reÃ§ nedeniyle de yaÅŸamdaki hareketliliÄŸi azaldÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra Collins'in sol elinde sinirleriyle ilgili bir sorunu bulunuyor. Collins aynÄ± zamanda iÅŸitme sorunlarÄ± da yaÅŸÄ±yor.

Collins, ilk evliliÄŸini Andrea Bertorelli ile 1975 ile 80 arasÄ±nda yaptÄ±. Bu evlilikten ÅŸu arda 52 yaÅŸÄ±nda olan oyuncu ve yapÄ±mcÄ± kÄ±zÄ± Joely ile 48 yaÅŸÄ±ndaki mÃ¼zisyen oÄŸlu Simon dÃ¼nyaya geldi.

Jill Tavelman ile 1984- 1996 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten adÄ±nÄ± oyuncu olarak Ã¼nlenen kÄ±zÄ± Lily Collins dÃ¼nyaya geldi. (Ãœstte)

Bu evliliÄŸinin bitmesinden Ã¼Ã§ yÄ±l sonra Orianne Cevey ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdi. Ancak o evliliÄŸi de 2008'de sona erdi. Bu evlilikten de Nicholas ve Matthew adÄ±nda iki tane erkek evlat sahibi oldu.Â

1967 YILINDA KURULDU: Genesis grubu 1967 yÄ±lÄ±nda Ä°ngiltere'nin Surrey kentinde kuruldu. Progressive rock tÃ¼rÃ¼nÃ¼ benimseyen grubun Ã¶nde gelen Ã¼yeleri daha sonra solo kariyelerinde de Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar kazanan Peter Gabriel ve Phil Collins. Genesis, 150 milyonluk albÃ¼m satÄ±ÅŸÄ± ile tÃ¼m zamanlarÄ±n en Ã§ok satan 30 grubu arasÄ±nda yer aldÄ±. Phil Collins'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle bateri Ã§alamayacak olmasÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra yerine oÄŸlu Nic Collins geÃ§ti.