‘Beni ve kızlarımı aç bıraktı’ dediği eski kocasının fotoğraflarını çekerken yakalandı... Görevliler zorla dışarı çıkardı... Mahkeme salonunda büyük rezalet!

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Bir yandan da bu büyük aşkların bitişi ve kimi zaman yıllarca süren ve büyük kavgalara konu olan ayrılıklar ve mahkeme kapılarına taşınan boşanmalar var ki çoğu zaman evliliklerden bile çok gümbürtü kopartıyor desek yalan olmaz…

SON YILLARIN EN “ÇİRKİN” BOŞANMA DAVASI

İşte Hollywood’un son yıllarda şahit olduğu en çok konuşulan boşanma davası da bunlardan biri oldu.

2021’de ayrılan ancak yılan hikâyesine dönen boşanma davası devam eden ünlü oyuncular Alice Evans ve eski kocası Ioan Gruffudd da kendilerini böyle büyük bir kavganın ortasında buldular.

14 yıllık evlilikleri bittikten sonra iki kızlarının velayeti ve sahip oldukları mal mülkün paylaşımı konusunda bir türlü anlaşamayan ünlü çift dün bir kez daha nafaka davaları için mahkemede karşı karşıya gelmişti.

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ESKİ KOCASININ FOTOĞRAFLARINI ÇEKERKEN MAHKEMEDEN ATILDI!

Alice Evans, Los Angeles'taki nafaka duruşması sırasında eski kocası Ioan Gruffudd'un fotoğraflarını çekerken yakalanınca mahkemeden atıldı! Alice Evans daha önce de eski eşi ve onun yeni nişanlısı Bianca Wallace’ı sosyal medya yoluyla zorbaladığı için kendisine bu konuda paylaşım yapma yasağı getirilmişti.

Alice Evans, eski kocası Fantastik Dörtlü'nün yıldızı Ioan Gruffudd'un nafaka duruşmasında fotoğraflarını çekerken yakalandı ve bu yaptığı mahkeme kurallarına kesinlikle aykırı olduğu ve mahkemeye itaatsizlik suçunu işlediği için hakim tarafından salondan atıldı.





SALONDAN ZORLA ÇIKARDILAR

Avukatları Yargıç Josh Freeman Stinn'in odasına çağrıldıklarında bunu fırsat bilen Alice Evans aniden cep telefonunu kaldırdı ve Gruffudd'un fotoğraflarını çekmeye başladı ki bu Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde yasak olan bir davranıştı…

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Mahkeme görevlisi durumu fark edince “Durdur şunu. Sil şunları. Sana sormuyorum... Sana söylüyorum,” diye sert bir şekilde bağırarak Alice Evans’ın üzerine atılıp ünlü oyuncuyu salondan çıkardı.









“AYRILDIĞIMIZDAN BERİ BEŞ PARASIZIM, BENİ VE KIZLARIMI ZOR DURUMDA BIRAKTI”

Bir zamanlar büyük bir aşk yaşayarak evlenen ünlü oyuncular Alice Evans ve Ioan Gruffudd’un 14 yıllık evliliği bittikten sonra Alice Evans eski eşinin büyük bir serveti olmasına rağmen mali durumunu “tamamen yanlış tanımladığını”, ayrıldıklarından beri beş parasız olduğunu ve eski eşinin ortak hesaplarına erişimini kaldırarak onu ve iki kızlarını yokluk içinde yaşamaya mecbur bıraktığı iddia ediyor.

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Evlilikleri bittiğinden beri, son birkaç yıldır sürekli olarak sosyal medyadan eski kocasının ondan para kaçırdığını ve yaşı ilerlediği için çalışamadığını, iş bulmakta zorlandığını ve iki kızıyla sefalet içinde yaşadığını anlatan Alice Evans eski kocasını Ocak 2023'te hiçbir uyarıda bulunmadan telefonunu ve internetini kesmekle, ipoteği ödememekle ve evlilik evlerini satmaya zorlamakla suçladı.





KİRA ÖDEMEK İÇİN SAATLERİNİ REHİN VERDİĞİNİ İDDİA EDİYOR

Ağustos ayında kira ödemek için iki saatini rehin vermek zorunda kaldığını ve Ioan Gruffudd'un yardım taleplerini görmezden geldiği söyleyen Alice Evans, Bianca Wallace’la yeni bir hayat kuran eski kocasını kendisi ve kızları sefalet içindeyken nişanlısına milyonluk yüzük hediye etmekle suçlamıştı.

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Çiftin 15 ve 11 yaşındaki kızları Ella ve Elsie’in nafakalarının belirlenmesi için devam eden davada Ioan Gruffudd ise eski karısını içine düştüğü durum konusunda yalan söylemekle, onu kızlarıyla görüştürmemekle ve kendisine cephe almalarına sebep olmakla suçluyor.

“YALAN SÖYLÜYOR, ONU AÇ AÇIKTA BIRAKMADIM”

Gruffudd, nişanlısı Bianca Wallace'ı da bir sonraki duruşmada eski eşine karşı tanık olarak çağırmayı planlıyor.

Ünlü oyuncu eski karısı Evans’ı “Alice gelirini ve kazancını yanlış beyan etti, her ay binlerce dolarlık tanımlanamayan mevduatın hesabını veremedi ve Alice şişirilmiş aylık harcamalarla yaşamaya devam ediyor.” diye suçlarken “Beni ve nişanlımı sosyal medya yoluyla tehdit ve taciz etti” şikayetiyle eski karısına karşı sosyal medyadan kendisiyle ilgili paylaşımlarına yasak kararı aldırmıştı.

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ESKİ KOCASININ YENİ NİŞANLISINI DA SÜREKLİ TACİZ ETTİ

Ünlü oyuncunun nişanlısı Bianca Wallace Gruffudd ile birlikte Ağustos 2022'de aile içi şiddet suçlamasıyla Alice Evans’a karşı 3 yıllık bir yasaklama emri çıkartmışlardı.

Ancak Bianca Wallace’ın bunun defalarca ihlal edildiğini ve Evans'tan gelen iğneleyici ve aşağılayıcı metin mesajları, e-postalar ve sosyal medya paylaşımlarına maruz kaldığını mahkemede anlatması bekleniyor.