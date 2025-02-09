‘Beni terk etme’ diye yalvaran sevgilisini gözü yaşlı bırakmıştı… Yıllardır boş kalan kalbinde yeni bir aşk yeşerdi

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Şimdilerde onları gören bir zamanlar milyonların önünde yaşanan şoke edici bu olayların kahramanlarının onlar olduğuna zor inanır.

Çünkü eski nişanlılar artık iki çocuklarının hatırına bir araya geldiklerinde değme dostlara taş çıkaracak kadar yakınlar.

BÜYÜK AŞKI İHANETLE BİTTİKTEN SONRA BİR KENARA ÇEKİLMİŞTİ

10 yıl birlikte olduğu ve nişanlanıp iki çocuk yaptıktan sonra ünlü oyuncu Jason Sudeikis'le gözler önünde oldukça olaylı bir ayrılık yaşayan Olivia Wilde en sonunda yeni bir aşkla gündemde.

40 yaşındaki güzel yıldız bir süredir 36 yaşındaki ünlü basketbolcu Dane DiLiegro ile aşk yaşıyor.

Olivia Wilde gönlünü ünlü basketbolcu Dane DiLiegro'ya kaptırdı

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Ünlü çift geçtiğimiz akşam LA Lakers’ın maçını ön sıralardan izlerken kameralara yakalandılar.

KALBİNİ YENİDEN AŞKA AÇTI

Oldukça mutlu görünen ve maç boyunca birbirlerine sokulan ikilinin ne zamandır birlikte olduğu henüz bilinmiyor ama son birkaç haftadır yan yana fotoğraflanmaya devam ediyorlar.

Taze aşıklar birlikte maç izlemeye gittiler

Olivia Wilde, Jason Sudeikis'le birlikteyken hatta hayranları onların artık evleneceklerini düşünürken 2020’de yollarını ayırmıştı.

FİLM AŞKI YÜZÜNDEN ÇOCUKLARININ BABASININ KALBİNİ KIRDI

Bu ayrılığın ardındansa bir ihanet hikâyesi çıktı. O yıl ilk yönetmenlik denemesini yapan güzel oyuncu filminde rol verdiği ünlü şarkıcı Harry Styles’la aşk yaşamaya başladı.

10 yaşında Otis adında bir oğulları ve sekiz yaşında Daisy adında bir kızları olan çift nişanlanmıştı ve herkes evlenmelerini bekliyordu...

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Ancak bu aşk başladığında Wilde Jason Sudeikis'den ayrılmamıştı, çift aynı evde yaşamaya ve çocuklarını birlikte büyütmeye devam ediyordu. Olivia Wİlde uzun süredir sanki aşka tövbeli gibiydi ve her zaman tek başına görüntüleniyordu

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"ONA GİTME, EVİMİZDE KAL" DİYE YALVARDI, ARABASININ ÖNÜNE YATTI

Olivia Wilde artık bu yasak aşkı saklamaktan vazgeçmeye karar verdi ve bir gece eşyalarını toplayıp evden ayrılmak istedi. Çiftin o günlerde dadılığını yapan kadının sonradan anlattıkları herkesi şaşkına çevirecekti.

Oliva Wilde'ın Harry Styles'la olan aşkı da hayak kırıklığıyla bitmişti

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Jason Sudeikis, aldatılmasına rağmen hâlâ çok sevdiği Olivia Wilde’a yalvarmış, onu bırakıp Harry Styles’a gitmesini istememişti. Hatta buna engel olmak için kendini Olivia Wilde’ın arabasının önüne atmış, ölümü dahi göze almıştı.

Bu abartılı aşk gösterisi bir işe yaramadı ve Olivia Wilde Harry Styles’ın kollarına koştu ve ardına bile bakmadı. Ancak bu aşk da çok uzun ömürlü olmadı. Olivia Wilde’dan ayrılan Styles yeni aşklara yelken açtı.

Jason Sudeikis kendisini aldatan Olivia Wilde'dan intikamını ona velayet davası açıp, mahkeme belgelerini de güzel yıldız sahnedeyken ulaştırarak almıştı

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ESKİ AŞIKLAR ARALARINI ZOR DA OLSA DÜZELTTİ

Uğruna yuvasını yıktığı aşk elinden gidince tek başına kalan Olivia Wilde, ihanet ederek kalbini kırdığı Jason Sudeikis’in gönlünü en sonunda kazanmayı başardı. Eski aşıklar aralarındaki kavgayı çocukları uğruna bıraktı.

Olivia Wilde bu çalkantılı dönemin ardından uzun süre aşkı bir kenara bıraktı. Ailesine ve işlerine odaklanmak istediğini söyleyen güzel yıldız uzun süredir hep tek başına, mutsuz bir görüntü çiziyor ancak bir yandan da başını dik tutmaya çalışıyordu.

Eski nişanlılar kırgınlıkları bir kenara koyup çocukları uğruna dost kaldılar

Yakın çevresi Wilde’ın artık bu zorlu süreci atlattığını ve kendini yeniden aşkın kollarında bularak geçirdiği kötü dönemi unutup yoluna devam edeceğini söylüyor.