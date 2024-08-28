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Bu sözler birkaç yıl önce ABD televizyonlarının en çok izlenen talk şov programı Oprah Winfrey’e konuk olan, 55 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Mariah Carey’ye ait…

Sadece müzik sahnelerindeki büyük başarısıyla değil özel hayatıyla da her zaman gündemde kalan Carey’nin geçtiğimiz hafta sonunda, aynı gün içinde hem annesini hem de ablasını kaybetmesi büyük ses getirmişti.





BİR GÜNDE HEM ANNESİNİ HEM DE ABLASINI KAYBETTİ

Mariah Carey dün, hem 63 yaşındaki kız kardeşi Alison'ın hem de 87 yaşındaki opera sanatçısı annesi Patricia'nın hafta sonu birbirlerinden birkaç saat sonra vefat ettiklerini açıkladı.

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Bir gün içinde annesini ve ablasını kaybeden yıldız isim “Geçtiğimiz hafta sonu annemi kaybettiğim için kalbim kırık. Ne yazık ki, trajik bir şekilde kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti” açıklamasını yaptı ve bu zor zamanlarda mahremiyet rica ettiğini söyleyerek sessizliğe büründü.

Mariah Carey annesi Patricia ile son günlerinde birlikte olduğunu söyledi ancak ablasını ölüm döşeğinde bile görmedi

Albümleri milyonlar satan, müzik sahnesinde sayısız başarılar ve ödüller kazanan ve aynı ölçüde de servet elde eden yıldız şarkıcı zaman zaman büyük bir yoksulluk içinde geçen zor çocukluğundan bahsediyor, ailesiyle arasının tatsız olduğunu da saklamıyordu.

2020’de yayınladığı anı kitabı ise ünlü şarkıcının ailesiyle ilgili korkunç sırları ortaya dökecekti. Anne babaları Mariah Carey daha 3 yaşındayken ayrılınca ağabeyi Morgan ve ablası Alison’la da sanki yolları ayrıldı… Carey'nin ablası Alison ve ağabeyi Morgan

ABLASINI VE AĞABEYİNİ NEDEN HİÇ AFFETMEDİ?

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Kendini bir opera sarkıcısı ve ses eğitmeni olan annesi Patricia’dan miras aldığı güçlü sesini eğitmeye veren ve çok çabalayarak içinden çıktığı yoksulluğu yenip büyük bir yıldıza dönüşen Mariah Carey şiddet eğilimli ve zorba olarak tanımladığı Morgan ve Alison’ı hayatında hiç istemedi.

Kitabında annesinin ve kardeşlerinin kendisini ayaklı bir ATM olarak görüp faydalanmaya çalıştıklarını yazan Mariah Carey, 87 yaşında ölen annesiyle son nefesini vermeden önce barıştı, son günlerinde onu görmeyi de ihmal etmedi.

Ancak ablası Alison’la olan küslüğünden asla vazgeçmedi ve anlaşılan o ki son nefesine kadar da onu affetmedi. Henüz 63 yaşındayken ölen Alison Carey’nin bir süredir çok kötü durumda olduğu için bir bakımevinde kaldığı ortaya çıktı.

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Abla Alison uzun süre uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş, AIDS’e yakalanmış, defalarca tutuklanmış ve dara düştüğü için hayat kadınlığı yaptığı da biliniyordu…

ONA YALVARIP “BENİ KURTAR” DEMİŞTİ

2016’da Daily Mail gazetesine bir röportaj veren ve kız kardeşi Mariah’a seslenen Alison Carey ona aralarındaki uçurumu onarması ve hayatını kurtarmasına yardım etmesi için yalvarmış ve “Mariah seni seviyorum, umutsuzca yardımına ihtiyacım var” diye seslenmişti.

Ünlü şarkıcının ablası Alison ömrünü ne yazık ki bir uyuşturucu bağımlısı olarak geçirdi, hayat kadını oldu ve en sonunda da AIDS'e yakalandı

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Ancak ne bu çağrı ne de araya giren kişiler işe yaramadı… Mariah Carey vefatından önce yaşlı annesiyle vakit geçirmesine rağmen, kız kardeşiyle vakit geçirmediği anlaşılıyor, çünkü ikili on yıllar süren sorunlu ilişkilerinin ardından bir daha asla barışmadı.

ANNESİYLE BARIŞTIĞINI SÖYLEDİ, ABLASININ ADINI HİÇ ANMADI

Carey bu aynı gün gerçekleşen sarsıcı ölüm haberlerini duyururken kız kardeşinden hiç bahsetmeden “Annem vefat etmeden önce son haftayı onunla geçirebildiğim için kendimi kutsanmış hissediyorum. Bu imkansız zamanda herkesin sevgisine, desteğine ve mahremiyetime gösterdiği saygıya minnettarım” dedi…

Mariah Carey ablası Alison'a sırt çevirdi ve 30 yıl boyunca, o ölene kadar hiç konuşmadı

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Carey, 1990 yılında HIV teşhisi konan ve bir uyuşturucu bağımlısı olan Alison'la otuz yıldır görüşmemişti.

Alison Carey HIV teşhisi konmuş bir uyuşturucu bağımlısı olarak zorlu bir hayat yaşadı. Geçinebilmek için New York'ta fahişelik yaptı ve ünlü kız kardeşini kendisinden giderek daha da uzaklaştıran ciddi akıl sağlığı sorunları yaşadı. Ünlü şarkıcının ağabeyi Morgan da ablası Alison'ın durumunu anlatmış, Mariah Carey'nin affetmese bile ona yardım etmesi gerektiğini söylemişti... Onun çağrıları da yanıtsız kaldı

“GEÇMİŞİMİZ ORTADA AMA…”

Kardeşi Alison’ın beyin hasarı da aldığı ve aklı sağlığını koruyamadığı için bir akıl hastanesine bile yatırıldığını söyleyen ağabey Morgan Carey de ünlü kardeşleri Mariah’a sesini duyurmaya çalışmış ve “En kötüsü henüz gelmedi ve Mariah tek kız kardeşini affetmek ve ona yardım etmek için bu fırsatı kaçırdığı için ömür boyu pişmanlık duymaktan kaçınmak için kendi gücüne sahip” demişti.

Morgan Carey 2016'da yaptığı bir açıklamada kardeşi Mariah'ı 20 yıldır görmediğini söylemişti

Morgan ailenin karmaşık geçmişine de atıfta bulunmuş “Geçmişten cesaret almasam da Mariah'nın adım atacağını umuyorum çünkü adım atabilecek bir konumda. En azından Alison'ı iyi bir hastaneye yatırabilirler ve ihtiyacı olan bakımı almasını sağlayabilirler. Mariah ailede Alison'ın hayatında gerçekten anlamlı bir fark yaratabilecek tek kişi” demişti.

ÇOCUKLARI BİLE ELİNİ TUTMAMIŞ

Ama bu affediş hiç gerçekleşmedi ve Mariah Carey hayatına sadece annesini yeniden soktu ve ne zor durumdaki ablası Alison’ın ne de ona yardım arayan ağabeyleri Morgan’ın sesini duydu…

Alison Carey 2016'da fuhuş suçuyla tutuklandığında çekilen sabıka fotoğrafı

Kardeşine kendini affettiremeden ölen Alison Carey’nin dört çocuğu olduğu ancak kardeşleri Morgan’a göre onların da uyuşturucu bağımlısı ve hayat kadını olan anneleriyle sağlam bir ilişkileri yoktu.

Morgan Carey Alison'ın 2002 yılında ölen babası Alfred Carey'den kalan 1,6 milyon dolarlık mirasın bir kısmıyla çocuklarının geleceği için vakıf fonları kurduğunu kalanını ise ne yazık ki uyuşturucu yüzünden çarçur ettiğini söyledi.

ÇOCUKLUĞUNUN VE GENÇ KIZLIĞININ ACI DOLU GÜNLERİNİ ANLATMIŞTI

1994'te büyük bir tartışma yaşadıklarından beri kız kardeşiyle doğru dürüst konuşmayan Mariah Carey’nin tüm çağrılara ve yalvarışlara rağmen bir uyuşturucu bağımlısına para vermek istemediği söyleniyor.

Alison Carey çok yalvarsa da kız kardeşi Mariah onu hiç affetmedi ve yardım eli uzatmadı

Ancak ünlü şarkıcının bu kâğıt üstünde zalimlik gibi görünen inadının ardında kendi acı dolu çocukluğundan sayfalar var…

Mariah Carey hayatını anlattığı 2020 tarihli “The Meaning Of Mariah Carey” (Mariah Carey Olmanın Anlamı) kitabında annesinin ondan faydalandığını, büyük bir yoksulluktan çıkıp müzik dünyasının en çok kazanan şarkıcılarından biri olduktan sonra ailesinin kendisini ayaklı bir ATM olarak görmeye başladığını yazmıştı. Mariah Carey sesini miras aldığı annesi Patricia'yla ölmeden önce barışmıştı

“ABLAM BENİ UYUŞTURUCUYA VE HAYAT KADINI OLMAYA ZORLADI”

İki kardeşini zorba ve tacizci olarak anlatan ünlü şarkıcı bunula da kalmayıp ablası Alison hakkında inanılmaz iddialarda bulundu: Mariah Carey, Alison’ın kendisine daha 12 yaşında bir çocukken ağır ilaçlar verdiğini, onu uyuşturucu kullanmaya zorladığını ve kendisi gibi bir hayat kadını olması için uğraştığını yazdı.

2021 yılında abla Alison, Mariah'ya 1,25 milyon dolarlık bir dava açarak, anı kitabının 'büyük bir duygusal sıkıntıya' neden olduğunu iddia etmiş ve Mariah Carey’nin yazıklarının doğru olmadığını söylemişti.





ANNESİNİ AFFETTİ AMA KARDEŞLERİNİ HİÇ AFFETMEYECEK

Mariah Carey daha önce annesi Patricia’nın da kardeşlerinden gördüğü “şeytani” tacizlerin bir parçası olduğunu söylemiş hatta ona da dava açmıştı. Ancak ünlü şarkıcı ömrünün son günlerinde annesini affetse de ablasını ve ağabeyini affetmeyi aklından bile geçirmedi…