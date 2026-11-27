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HayatÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mutluluklarÄ±ndan birini yaÅŸayan bu Ã¼nlÃ¼, Gordon Ramsayâ€¦Â
Daha geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda kÄ±zÄ± Holly'yi, madalyalÄ± yÃ¼zÃ¼cÃ¼ Adam Peaty ile evlendiren Ramsay ilk kez torun sevinci yaÅŸadÄ±.Â
Holly Ramsay Peaty ile Adam Peaty, ilk bebeklerinin doÄŸumunu sosyal medya Ã¼zerinden duyurdu.
PaylaÅŸÄ±mda "Daphne June Ramsay Peaty, dÃ¼nyaya hoÅŸ geldin" satÄ±rlarÄ± yer aldÄ±. AynÄ± zamanda minik kÄ±zÄ±n 25 KasÄ±m'da doÄŸduÄŸu bilgisi de eklendi.Â
Mutlu Ã§ift Daphne June'a "Sen sonsuza kadar bizim gÃ¼zel bebeÄŸimiz ve George'un da kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±z kardeÅŸi olacaksÄ±n" diye seslendi.Â
Holly ve Adam, doÄŸumda gÃ¶rev alan doktor ve hemÅŸirelere ne kadar mÃ¼teÅŸekkir olduklarÄ±nÄ± sÃ¶ylemekten de geri durmadÄ±.
Holly Ramsay ile Adam Peaty, geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda evlenmiÅŸti. Ã‡ift, tÄ±pkÄ± Brooklyn Peltz Beckham ve karÄ±sÄ± Nicola Peltz Beckham gibi birbirlerinin soyadÄ±nÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Sosyal medya Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olan Holly ile sporcu kocasÄ± Adam dÃ¼ÄŸÃ¼nden altÄ± ay sonra hamilelik haberini vermiÅŸti.
Bu arada ilk torun sevinci yaÅŸayan Gordon Ramsay ile Tana Ramsay'in 28 yaÅŸÄ±nda Megan, 26 yaÅŸÄ±nda Holly ve ikizi Jack Scott, 25 yaÅŸÄ±nda Matilda, 7 yaÅŸÄ±nda Oscar James ve 2 yaÅŸÄ±nda Jesse James adÄ±nda altÄ± Ã§ocuÄŸu bulunuyor.
Gordon Ramsay, en kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu doÄŸduÄŸunda aralarÄ±ndaki yaÅŸ farkÄ±nÄ± kast ederek "Beni onun dedesi sanacaklar" diye konuÅŸmuÅŸtu.
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